Vor drei Jahren trennt sich Michael Ballack von seiner damaligen Freundin. Seither ist er offiziell Single. Nun wird der Ex-Profikicker in Berlin mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Noch ist unklar, ob er und das 21-jährige Model ein Paar sind, doch deutet wohl vieles darauf hin.

Offiziell ist Michael Ballack seit drei Jahren Single. Nun wurde der ehemalige Fußballprofi mit einer jungen Frau gesehen, die seine neue Freundin sein könnte. Das zumindest berichtet die "Bunte".

Dem Magazin liegen Fotos des Paares vor, geschossen von Paparazzi in Berlin, wo der 45-Jährige mit dem aus München stammenden Model unterwegs war. "Sie waren erst zusammen essen. Zu später Stunde. Und konnten da schon eigentlich nicht voneinander lassen. Sie sind schwerstens verliebt, fassen sich die ganze Zeit an, halten sich an den Händen, küssen sich", berichtet "Bunte"-Redakteurin Stephanie Göttman bei RTL.

Das Paar versteckt sich nicht

Michael Ballack und die 21-Jährige sollen ganz offen mit ihren Gefühlen füreinander umgegangen sein, heißt es weiter. "Man muss sich vorstellen, die Torstraße in Berlin ist so eine Art Szenetreff, da reiht sich ein Club an den anderen", so Göttman. "Da ist richtig viel los. Das ist kein Ort, wo man sich versteckt. Das ist der Ort, wo man sagt: 'Seht her, ich will mich zeigen - und ich bin verliebt!'". Weiter vermutet die Redakteurin, die Liebe zwischen den beiden könne "noch ganz frisch" sein.

Wie "Bunte" außerdem erfahren haben will, soll die mutmaßlich neue Freundin aus gutem Hause stammen, in München Abitur gemacht haben und inzwischen Business und Marketing in London studieren. Entdeckt wurde sie auf dem Oktoberfest, ist seither bei einer bekannten Modelagentur unter Vertrag und wurde bereits von großen Kosmetikfirmen gebucht.

Michael Ballack und seine letzte Freundin, Natacha Tannous, hatten sich vor knapp drei Jahren getrennt. Davor war er von 2008 bis 2012 mit Simone Mecky-Ballack verheiratet. Die beiden haben gemeinsam den 20 Jahre alten Louis und den 17-jährigen Jordi. Ihr dritter Sohn Emilio kam Anfang August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall auf dem Anwesen der Ballacks in Portugal ums Leben.