40. Ziehung am Samstag 1,5 Milliarden Dollar in US-Jackpot

Wer wird Milliardär? Der Powerball-Gewinntopf wächst und wächst und versetzt die USA ins Lotto-Fieber. Mit 1,5 Milliarden Dollar ist der Jackpot schon jetzt der dritthöchste der US-Geschichte. Die Chance auf das große Los ist allerdings nicht gerade ermutigend.

In den USA ist der Jackpot der Lotterie Powerball auf 1,5 Milliarden Dollar - rund 1,52 Milliarden Euro - angewachsen und damit auf Weltrekordkurs. Bei der Ziehung vom Mittwochabend gelang es erneut keinem Teilnehmer, sechs Richtige zu erraten, wie der Lotterie-Betreiber mitteilte. Es war bereits die 39. erfolglose Ziehung. Zu diesem Zeitpunkt war der Jackpot rund 1,2 Milliarden Dollar wert.

Bei der nächsten Ziehung am Samstagabend geht es nun um geschätzte 1,5 Milliarden Dollar. Das ist der zweithöchste Jackpot in der Geschichte von Powerball und der dritthöchste Jackpot in der US-Lotto-Geschichte. Der mögliche Gewinner kann sich die Summe über einen Zeitraum von rund 30 Jahren auszahlen lassen - oder sich für eine Einmalzahlung von knapp 746 Millionen Dollar entscheiden.

Den weltweit größten Jackpot der Geschichte in Höhe von 1,586 Milliarden Dollar hatten sich im Januar 2016 drei Powerball-Spieler geteilt. Der zweithöchste Jackpot - und der höchste, den ein einzelner Spieler gewann - hatte einen Wert von 1,537 Milliarden Dollar und wurde im Oktober 2018 bei der Lotterie Mega Millions geknackt. Wenn auch am kommenden Samstag niemand abräumt, könnte der aktuelle Powerball-Jackpot diese Rekorde übertrumpfen.

Und das Mitspielen ist nicht einmal teuer: Powerball-Lottoscheine kosten zwei Dollar und werden in 45 US-Bundesstaaten sowie dem Hauptstadtbezirk Washington DC, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln verkauft. Die Chance, den Jackpot zu knacken, liegt etwa bei eins zu 292 Millionen - und damit deutlich unter dem Risiko, von einem Blitz getroffen zu werden.