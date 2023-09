Auf einem Schulgelände im bayerischen Lohr am Main wird ein 14-jähriger Junge tot aufgefunden. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest. Auch bei ihm handelt es sich um einen Jugendlichen. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher ist in Lohr am Main in Unterfranken am Nachmittag tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden, teilte ein Sprecher am Abend mit. Er soll am Samstag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden. Zum Alter des Verdächtigen machte die Polizei keine Angaben.

Die Polizei wurde laut eigenen Angaben um 16.30 Uhr über den Fall informiert. Ein Jugendlicher habe sich am Nachmittag bei einem Polizeirevier gemeldet und berichtet, dass ein Bekannter von ihm eine andere Person getötet habe. Daraufhin seien Polizisten zum Schulzentrum gefahren und hätten dort den 14-Jährigen in einer Grünanlage aufgefunden. Ein Rettungsdienst habe nur noch seinen Tod feststellen können. Gegen 18.00 Uhr sei der Tatverdächtige dann von der Polizei festgenommen worden.

Ob das Opfer noch gelebt habe, als die Polizei eintraf, ist bislang unklar. Der Todeszeitpunkt soll nun bei einer Obduktion festgestellt werden. Auf dem Gelände des Schulzentrums befinden sich laut dem BR ein Gymnasium, eine Mittelschule und eine Förderschule. In Bayern beginnt am Montag das neue Schuljahr nach den Sommerferien.

Lohr am Main liegt zwischen Würzburg und Aschaffenburg im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart und hat etwa 15.000 Einwohner. Der beschauliche Ort mit seinem historischen Zentrum vermarktet sich als Schneewittchen-Stadt. Angeblich hat sich das beliebte Märchen zwischen Lohr und Bieber im Spessart abgespielt und Schneewittchen war eine Lohrerin.