Bundesweit steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen nach Berechnungen von ntv.de auf mehr als 140.000. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um mehr als 2500 Fälle. Währenddessen debattiert Deutschland weiter über eine Maskenpflicht - einige Kommunen und Länder gehen voran.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland hat nach Berechnungen von ntv.de die Schwelle von 140.000 Fälle überschritten. Davon sind nach Angaben des Robert-Koch-Institut schon mehr als 82.000 Menschen genesen. Im Vergleich zum Vortag gab es ein langsamen Anstieg der Infektionen - um 2500 Fälle. Außerdem sind 199 Todesfälle hinzugekommen, sodass die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in Deutschland auf 4303 steigt.

Während Bund und Länder bislang keine deutschlandweite Maskenpflicht beschlossen haben, preschen aber nun einige Städte und zwei Bundesländer vor und verordnen ihren Bürgern die Tragepflicht.

Angesichts der vorsichtigen Öffnung von Geschäften führt nach Jena nun auch die Stadt Wolfsburg am Montag eine Maskenpflicht ein. Diese gelte in den Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und in Bussen, teilte die Stadt am Samstag mit. Mit einer Übergangsfrist von einer Woche gelte sie zunächst bis zum 6. Mai. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren. Auch wenn erste Geschäfte wieder öffnen dürften, sei die Gefahr des Coronavirus noch lange nicht gestoppt und überwunden, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Gestern haben bereits Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern als erste Bundesländer wegen der Coronavirus-Pandemie eine Atemmaskenpflicht im öffentlichem Nahverkehr beschlossen. In Sachsen müssen die Bürger darüber hinaus auch beim Betreten von Geschäften eine "Mund-Nasenbedeckung" tragen, wie das Gesundheitsministerium des Landes nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Die neuen Regeln treten in Sachsen bereits am Montag in Kraft, in Mecklenburg-Vorpommern gilt die Maskenpflicht ab dem 27. April.