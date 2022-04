16 Menschen in New Yorker U-Bahnhof verletzt

In New York sind mindestens 16 Menschen bei einem Angriff mit Schusswaffen in einem U-Bahnhof verletzt worden. Acht von ihnen hätten Schussverletzungen erlitten, berichten US-Medien unter Berufung auf die New Yorker Feuerwehr. Zuvor hatten die Rettungskräfte und die Polizei von 13 Verletzten gesprochen - und die Öffentlichkeit gebeten, die Gegend rund um die U-Bahn-Station im Stadtteil Brooklyn zu meiden.

Die Feuerwehr wurde demnach gegen 8.30 Uhr aufgrund von Rauchbildung zu dem Bahnhof gerufen. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte mehrere angeschossene Menschen und nicht detonierte Sprengsätze gefunden, heißt es. Die New Yorker Polizei betont, dass man "keine aktiven Sprengsätze" entdeckt habe.

Ob es in dem U-Bahnhof zu einer Detonation kam, ist unklar. (Foto: ARMEN ARMENIAN via REUTERS)

Nach Angaben der Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, befindet sich der mutmaßliche Täter auf der Flucht. Der Schütze sei "gefährlich", sagte sie vor Journalisten. Sie forderte alle Bürger auf, "sehr vorsichtig und wachsam" zu sein. Wer Hinweise habe, solle die Polizei verständigen. Der Täter habe Menschen in der U-Bahn brutal angegriffen, die ihrem Alltag nachgegangen seien. Berichten zufolge trug er eine orange Sicherheitsweste und eine Gasmaske.

Die New Yorker Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handelt. Der Vorfall werde "nicht als terroristischer Akt untersucht", sagte Polizeichefin Keechant Sewell. Die Ermittlungen liefen aber erst seit wenigen Stunden, die Situation könne sich noch ändern. Man könne derzeit nichts ausschließen.

Ob es in dem Bahnhof auch zu einer Explosion kam, ist unklar. Ebenso, wodurch die Fahrgäste ohne Schusswunden verletzt wurden. Ein Sprecher des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams erklärte, dass mehrere "Geräte zur Raucherzeugung" sichergestellt wurden.

Blutverschmierte Menschen

Bilder und Videoaufnahmen zeigen mehrere Menschen, die vor einem Zug in dem verrauchten U-Bahnhof sitzen oder liegen. Einige von ihnen sind blutverschmiert. Weitere Informationen zu dem Vorfall sind bisher nicht bekannt.

Nach Angaben des Weißen Hauses ist US-Präsident Joe Biden über die Situation in New York informiert worden. Führende Mitarbeiter stünden in Kontakt mit Bürgermeister Adams und Polizeichef Sewell, um jegliche nötige Hilfe zu leisten, erklärte seine Sprecherin Jen Psaki auf Twitter.

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.