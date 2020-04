So viele wie nie in Deutschland

So viele wie nie in Deutschland 166 Corona-Tote an einem Tag gemeldet

In der Coronavirus-Epidemie sind in Deutschland am Samstag so viele Tote wie noch nie an einem Tag gemeldet worden. Laut ntv-Berechnungen starben 166 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Erst am Mittwoch waren 164 Verstorbene gemeldet worden - ein Höchststand, der nun übertroffen wurde. Insgesamt sind nun 1319 Menschen in Deutschland an den Folgen einer Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben.

Zugleich breitete sich das Virus weiter aus. Die Zahl der bestätigten Infektionen wuchs auf 91.314. Das waren 5875 mehr als am Vortag. Das Wachstum fiel damit in absoluten Zahlen etwas geringer aus als am Vortag. Es lag bei 6,9 Prozent.

Die Zahlen könnten ein Indiz sein, dass das Virus weiter eingedämmt wird. Sicherheit besteht darüber allerdings nicht, da unklar ist, wie hoch die Dunkelziffer der Neuinfektionen ist. 26.400 Menschen sind laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts genesen, dadurch gibt es aktuell rund 63.600 Patienten mit einer aktiven Infektion.