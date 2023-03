Das niedersächsische Bramsche kommt nicht zur Ruhe. Wenige Tage nach tödlichen Schüssen auf einen 16-Jährigen gibt es nun erneut eine Gewalttat. In der Nacht wird eine 19-Jährige bei einer Feier in einem Schützenhaus umgebracht.

In Bramsche bei Osnabrück hat es in der Nacht eine Gewalttat gegeben. Bei einer Geburtstagsfeier in einer Schützenhalle ist eine 19-Jährige getötet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück gemeinsam mit. Es bestünde auch der Verdacht eines Sexualdeliktes. Medienberichten zufolge soll die junge Frau zuvor vergewaltigt worden sein.

Den Polizeiangaben zufolge wurde die junge Frau auf einer Party im Ortsteil Pente gegen 1.00 Uhr vermisst und gegen 2.40 Uhr von anderen Partygästen schwer verletzt auf einer Wiese entdeckt. Rettungskräfte versuchten daraufhin, die 19-Jährige zu reanimieren, im Krankenhaus wurde später ihr Tod festgestellt.

Mehr zum Thema Haftbefehl für 81-Jährigen 16-Jähriger nach Schüssen in Bramsche gestorben

Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Insgesamt wurden die Personalien von rund 150 Menschen festgehalten. Ersten Ermittlungen zufolge richtet sich der Tatverdacht den Angaben zufolge gegen einen 20-jährigen Partygast. Die Person wurde vorläufig festgenommen, weitere Ermittlungen laufen.

Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde Bramsche in den Schlagzeilen, weil ein 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und tödlich verletzt worden war. Ein 81 Jahre alter Mann hatte den Jungen am Dienstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.