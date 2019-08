Am Vormittag fallen Schüsse in einem Einkaufszentrum. In den ersten Stunden ist die Lage unübersichtlich. Inzwischen hat die Polizei ein jungen Mann verhaftet. Der mutmaßliche Täter hat 20 Menschen getötet. US-Präsident Trump zeigt sich entsetzt.

Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso sind 20 Menschen gestorben. Der Gouverneur des US-Bundesstaates, Greg Abbott, sprach am Abend zudem von mehr als zwei Dutzend Verletzten. Es sei einer der schlimmsten Tage in der Geschichte von Texas.

Lange war die Lage unübersichtlich. Die ersten Notrufe gingen nach Angaben der Polizei gegen 10.00 Uhr Ortszeit ein. Die Polizei rief die Bevölkerung auf Twitter umgehend dazu auf, sich von dem Einkaufszentrum fernzuhalten. Auf Aufnahmen waren zahlreiche Polizisten und Rettungswagen zu sehen.Zunächst war offen, ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Schützen handelte. Inzwischen schließt die Polizei aus, dass noch eine zweite Person geschossen hat. Auch über die Opferzahlen gab es erst nach Stunden Gewissheit. Der Vize-Gouverneur von Texas, Dan Patrick, hatte zunächst von "zehn bis 15 Opfern" gesprochen.

Der Täter war nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einem Gewehr bewaffnet und schoss in einer Kaufhalle von Walmart um sich. Die Polizei konnte ihn lebend festnehmen. Staatsanwalt Ken Paxton sagte, der Schütze sei ein 21-jähriger Weißer aus der Nähe von Dallas. Sein Wohnort liegt damit rund 1000 Kilometer östlich von El Paso. Er wird derzeit vernommen. Der Polizeichef von El Paso, Greg Allen, ergänzte, es sei ein Schriftstück sichergestellt worden. Dieses deute auf ein Verbrechen aus Hass hin. Nach mexikanischen Angaben starben drei Mexikaner bei der Tat, sechs wurden verletzt.

Zeugin sah Mann mit Gewehr

Eine Frau, die zum Einkaufen kam, sagte Fox News, sie habe bei der Parkplatzsuche etwas wie "sehr lautes Feuerwerk" gehört. Als sie sich dann Richtung Ausfahrt gewandt habe, habe sie einen Mann in schwarzem T-Shirt und Hose mit Tarnmuster gesehen, der offenbar ein Gewehr getragen habe. "Er nahm die Menschen ins Visier und schoss direkt auf sie", berichtete die Frau, deren Name nur mit Vanessa angegeben wurde. "Ich habe drei oder vier zu Boden fallen sehen." Ein anderer Augenzeuge berichtete auf Fox News, er habe auf dem Parkplatz Verletzten geholfen. "Leider haben wir einen Mann verloren."

Die Polizei befragt Zeugen. (Foto: dpa)

Trump wurde nach Angaben des Weißen Hauses über die Lage vor Ort unterrichtet. Er habe mit Justizminister William Barr und dem texanischen Gouverneur Greg Abbott gesprochen, erklärte der stellvertretende Sprecher Steven Groves. Abbott sprach von einer "abscheulichen und sinnlosen" Gewalttat. Er erklärte, der Bundesstaat habe Unterstützung für die Einsatzkräfte geschickt. Beto O'Rourke, demokratischer Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur aus El Paso, schrieb bei Twitter, "Bleibt in Sicherheit, El Paso".

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen um schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere, weil die Republikaner dagegen sind. Auch zur Stunde haben sich zahlreiche Menschen vor dem Weißen Haus versammelt, um für ein strengeres Waffenrecht zu demonstrieren.

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen.