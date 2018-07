Panorama

Nachbar geht auf Jungen los: 25-Jähriger sticht auf Kind ein

Ein 25-Jähriger soll in Niederbayern ein Nachbarskind mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der elf Jahre alte Junge sei mit tiefen Schnitt- und Stichwunden am Oberkörper, am Hals und am Bein in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei in einer Mitteilung.

Der Tatverdächtige aus Eritrea attackierte den Jungen wohl aus bislang unbekannten Gründen in einem Mehrfamilienhaus. Beide, Opfer und Täter, sind Bewohner des Hauses. Das Opfer konnte sich nach der Attacke schwer verletzt aus dem Gebäude flüchten. Passanten alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Das Kind aus Vilshofen bei Passau befindet sich dank einer sofortigen Notoperation mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Sofort wurde der Täter von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Auch er trug bei dem Angriff leichte Verletzungen davon. Kurz darauf konnten die Polizeibeamten den Gesuchten stellen. Bei der Festnahme konnten die Polizisten dem 25-Jährigen auch die mutmaßliche Tatwaffe abnehmen und sicherstellen. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Quelle: n-tv.de