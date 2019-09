39 Menschen befinden sich an Bord eines Touristenboots, als dieses nur wenige Meter von der Küste der Insel Santa Cruz entfernt in Flammen aufgeht. Nun wird die Opferzahl nach oben korrigiert: Bislang gibt es 25 Tote, fünf Menschen können sich retten, neun werden noch vermisst.

Bei einem Feuer auf einem Ausflugsschiff vor der Küste Kaliforniens sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, berichten US-amerikanische Medien. Fünf Menschen konnten sich retten, als das Touristenboot knapp 20 Meter vor der Küste der Insel Santa Cruz untergegangen war. Neun Passagiere gelten noch als vermisst. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Brandes 39 Menschen an Bord.

Viele Passagiere hatten nach bisherigen Erkenntnissen unter Deck der "Conception" geschlafen, als das Feuer ausbrach. Die fünf Überlebenden konnten sich nach Angaben der Küstenwache mit einem Sprung ins Wasser retten und wurden an Bord eines Privatboots in Sicherheit gebracht.

Bislang sind weder die Brandursache noch Details zu den Passagieren bekannt. Das Unglück mit Hilfe von Daten von einer Blackbox zu rekonstruieren, dürfte schwierig werden: Die "Conception" misst 23 Meter, Schiffe dieser Größe verfügen in der Regel über keine Blackbox.

Gelagertes Benzin macht Löschen schwierig

Die Flammen lassen sich durch die Einsatzkräfte zunächst nicht bändigen. (Foto: picture alliance/dpa)

Das Feuer war am frühen Montagmorgen gegen 3.15 Uhr (Ortszeit) ausgebrochen. Einsatzkräfte in Hubschraubern und Booten sowie auf einem Schiff der Küstenwache hatten vor Tagesanbruch stundenlang in der Dunkelheit verzweifelt gegen das Flammeninferno angekämpft. Dem Chef der Küstenwache zufolge war das Feuer und die davon ausgehende Hitze so intensiv, dass die Einsatzkräfte trotz ihres Löscheinsatzes nicht an Bord der "Conception" gehen konnten. Die Flammen hätten sich aufgrund des an Bord gelagerten Benzins immer wieder entfacht.

Das Boot sank der Küstenwache zufolge noch während die Feuerwehrleute versuchten, den Brand zu löschen. Die Einsatzkräfte hätten die Suche nach möglichen Überlebenden entlang der Küste nach dem Untergang fortgesetzt. Wie eine Sprecherin der Küstenwache mitteilte, waren an Bord des 1981 in Betrieb genommenen Schiffes alle Sicherheitsvorschriften eingehalten worden. Der Schiffseigentümer habe mit den Einsatzkräften kooperiert.

Nach Angaben des Veranstalters "Truth Aquatics" sollten Besatzung und Passagiere der "Conception" am Montag von einem dreitägigen Tauchausflug rund um die Insel zurückkehren. Das Schiff war mit 46 Schlafkojen ausgestattet gewesen. Der Bereich rund um die Unglücksstelle vor der Küste Südkaliforniens ist eine bei Touristen und Wassersportlern beliebte Ausflugsregion.