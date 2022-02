Unfall in Bayern

Unfall in Bayern 41-Jähriger von Baukran erschlagen

Bei Arbeiten am Dach seines Wohnhauses ist ein 41 Jahre alter Mann im bayerischen Hettstadt im Landkreis Würzburg von einem Baukran getötet worden. Der tonnenschwere Kran sei umgestürzt und habe den Mann eingeklemmt und dadurch so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Den Angaben zufolge wurde der Vater des tödlich Verunglückten verletzt. Der 66-Jährige sei bei dem Unfall von einem Baugerüst gefallen und leicht am Bein verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Die beiden Männer waren die Bewohner des Hauses, an dem seit einigen Tagen Dacharbeiten ausgeführt wurden. Sie hätten die mit den Arbeiten beauftragte Firma mit unterstützt, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg sei auch ein Sachverständiger eingeschaltet worden.