Sie waren erfahrene Skifahrer. Drei Männer sind in Österreich abseits der ausgewiesenen Pisten unterwegs. Als einer von ihnen nicht am verabredeten Treffpunkt erscheint, beginnt die Suche. Er wird am Fuß einer steilen Kante gefunden.

Ein 68-jähriger Mann aus Thüringen ist in einem Skigebiet in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann war am Sonntag mit zwei weiteren Skifahrern in einem freien Skigelände in Damüls unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hat es sich bei dem Trio um gut ausgerüstete Variantenfahrer gehandelt, also Menschen, die im Fahren abseits der markierten Pisten erprobt sind.

Als der 68-Jährige am Nachmittag nicht bei einem vereinbarten Treffpunkt bei einer Talstation in Hasenbühel ankam, machten sich seine beiden Begleiter mit einem weiteren Skifahrer auf die Suche nach dem Vermissten, wie es hieß. Mithilfe eines Suchgeräts zum Auffinden von Lawinenverschütteten konnte der Mann am Fuße einer etwa zehn Meter hohen, steilen Geländekante leblos im Schnee liegend aufgefunden werden.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos und es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Laut Aussagen der Polizei konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden.