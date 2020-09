Weil die Corona-Infektionen nach oben schnellen, riegelt die spanische Hauptstadt mehrere Stadtteile ab. Die Bewohner dürfen die meist einkommensschwachen Bezirke nur in bestimmten Fällen verlassen. Demonstranten sprechen von einem Lockdown "nach sozialen Klassen".

Wegen der explodierenden Corona-Neuinfektionen in Madrid sind eine Reihe von Vierteln der spanischen Hauptstadt abgeriegelt. Rund 850.000 Menschen in überwiegend ärmeren Stadtteilen im Süden von Madrid sowie in südlichen Vororten dürfen ihr Viertel seit heute nicht mehr verlassen. Ausnahmen gelten nur für den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder um Kinder zur Schule zu bringen. Die neuen Corona-Einschränkungen in Madrid gelten für zwei Wochen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich besorgt und nannte die Lage in Spanien wahrscheinlich "nicht mehr unter Kontrolle".

Die Behörden haben die Menschen in den betroffenen Stadtteilen darum gebeten, die meiste Zeit zu Hause zu bleiben - auch wenn es keine strikte Ausgangssperre wie im Frühjahr in Spanien gibt und die Menschen sich innerhalb ihrer Viertel weiter frei bewegen dürfen. Von außen darf aber niemand mehr in die Viertel hinein. Die Polizei begann mit Kontrollen. Strafen soll es aber in den ersten beiden Tagen nicht geben.

Innerhalb der Viertel wurden Parks geschlossen. Geschäfte, Bars und Restaurants dürfen zwar geöffnet bleiben, müssen die Zahl der Kunden und Gäste aber halbieren. Die Obergrenze für Treffen wurde in der gesamten Region von zehn auf sechs Menschen gesenkt.

Da die Maßnahmen vor allem dicht besiedelte und einkommensschwache Viertel im Süden von Madrid betreffen, war es am Sonntag bereits in einigen der betroffenen Bezirke zu Protesten gekommen. Die Menschen hielten Plakate hoch, auf denen zu lesen war: "Nein zu einer Ausgangssperre nach sozialen Klassen" und "Sie zerstören unsere Viertel und jetzt sperren sie uns ein".

"Die machen sich lustig über uns"

Die 31-jährige Krankenschwester Bethania Pérez sagte bei einer Demonstration mit Blick auf die Behörden: "Die machen sich lustig über uns: Wir können weiter zur Arbeit gehen in andere Viertel, die trotz des Ansteckungsrisikos nicht abgeriegelt sind, und wir können uns zudem untereinander in unserem Viertel anstecken."

Einige der nun abgeriegelten Bezirke im Süden der Metropole hatten zuletzt mehr als 1000 Corona-Fälle je 100.000 Einwohner gemeldet - das ist etwa das Fünffache des landesweiten Durchschnitts. Allerdings sind die Fallzahlen auch in anderen Vierteln von Madrid extrem hoch, in manchen liegen sie ebenfalls über 1000 pro 100.000 Einwohner.

Die Behörden wollen aber einen kompletten Lockdown wie im Frühjahr mit verheerenden Folgen für die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft unbedingt vermeiden. Die Ratingagentur S&P hatte ihren Ausblick für Spanien am Freitag von stabil auf negativ gesenkt.

Die konservative Regionalpräsidentin von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, die wegen ihres Krisen-Managements massiv in der Kritik steht, kam heute zu einem Krisentreffen mit Ministerpräsident Pedro Sánchez von den Sozialisten zusammen. "Wir müssen bereit sein, andere Szenarien, wenn nötig in Erwägung zu ziehen", sagte Sánchez danach, ohne Details zu nennen. Für Madrid sei ein "spezieller Plan" nötig. Er kündigte eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Zentralregierung und Region an.

Die vielen Corona-Fälle in Madrid beunruhigen die Zentralregierung stark, da die Hauptstadt nicht zuletzt auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist. Befürchtet wird, dass sich eine zweite Corona-Welle von Madrid aus auf ganz Spanien ausbreiten könnte.

Spanien ist mit mehr als 600.000 Infektionen und über 30.000 Todesopfern eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Im Frühjahr war die Lage so außer Kontrolle geraten, dass die Intensivplätze in den Krankenhäusern nicht mehr ausreichten und etwa in Madrid eine Eislaufbahn für die Kühlung der vielen Corona-Toten genutzt werden musste.