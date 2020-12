Im hessischen Marburg muss das komplette Personal eines Seniorenheims in Quarantäne. Zeitweise müssen die Bewohner, von denen viele mit Corona infiziert sind, ohne medizinische Versorgung ausharren. Erst nach einem Appell der Heimleitung reagieren die lokalen Behörden und senden Hilfe.

In einem Marburger Altenheim sind nach einem Corona-Ausbruch sämtliche Pflegekräfte in Quarantäne oder selbst mit dem Virus infiziert. Aktuell sei kein Pfleger der Seniorenresidenz mehr arbeitsfähig, bestätigte der Landkreis Marburg-Biedenkopf dem Hessischen Rundfunk. "Die Situation in der Einrichtung ist ernst", teilten die Behörden in einer Stellungnahme mit. Neben den 29 positiv getesteten Mitarbeitern des Altenheims seien auch 38 der insgesamt 42 Bewohner infiziert. Die Senioren seien in unterschiedlichen Schweregraden pflegebedürftig. Eine Klinikeinweisung sei nach ärztlicher Einschätzung derzeit aber nicht nötig.

Nach Angaben der "Oberhessischen Presse" waren die Bewohner zeitweise sogar komplett ohne Betreuung und medizinische Versorgung. Demnach soll ein Verstorbener über Tage in seinem Bett gelegen haben. Eine weitere Person sei ohne palliative Behandlung im Heim verstorben.

Nach einem Hilferuf der Heimleitung am Dienstag hat der Landkreis nach eigenen Angaben sofort reagiert. "Noch am Abend und auch in der Nacht war der ärztliche Leiter Rettungsdienst des Landkreises Marburg-Biedenkopf vor Ort, um sich ein Lagebild zu verschaffen", teilten die Behörden mit.

Am Mittwochmorgen habe man Mitarbeiter der Gefahrenabwehr eingesetzt, um bei der Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner mit Essen und Trinken zu helfen. Andere Pflegeeinrichtungen, Institutionen und Dienstleister unterstützten mit Personal, sodass die Grundversorgung gewährleistet sei. Wie schwer die Bewohner erkrankt sind und wann das Personal wieder zur Verfügung stehe, teilten die Behörden nicht mit. Dies sei vom Verlauf der Infektionen abhängig.