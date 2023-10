An Chicagoer Fensterfront sterben in einer Nacht fast 1000 Vögel

Dass verwirrte Vögel gegen Fensterscheiben krachen und sterben, passiert tagtäglich auf der ganzen Welt. Außergewöhnlich ist jedoch, was Mitarbeiter eines Chicagoer Kongresszentrums am Donnerstagmorgen entdecken: Der Boden vor der Fensterfront ist übersät mit verendeten Vögeln.

In nur einer Nacht sind an der Fensterfront eines Chicagoer Gebäudes nahezu 1000 Vögel verendet. Wie US-Medien berichteten, stießen Mitarbeiter des McCormick Place Lakeside Center am Donnerstagmorgen auf die toten Tiere. Die Straße vor dem Gebäude, das ein Kongresszentrum beherbergt, sei mit den Kadavern übersät gewesen, heißt es.

"Es war wie ein Teppich toter Vögel vor den Fenstern", sagte David Willard, ein pensionierter Vogelexperte des Chicago Field Museums der Nachrichtenagentur AP. Willard begutachtet die Stelle rund um das am Ufer des Lake Michigan gelegene Kongresszentrum nach eigener Aussage bereits seit 40 Jahren. "In normalen Nächten sterben keine bis 15 Vögel", sagte er. Er habe bisher nicht einmal annähernd ein Vogelsterben dieses Ausmaßes festgestellt.

Vogelexperten untersuchten das Phänomen und zählten genau 964 tote Vögel von 33 verschiedenen Arten. Als Grund für die hohe Zahl an toten Vögeln wird eine Kombination mehrerer Faktoren angegeben: Derzeit zieht eine große Zahl von Tieren gen Süden. In der betreffenden Nacht hätten ungünstige Wetterverhältnisse geherrscht: Kurz vor der Dämmerung habe Regen die ziehenden Vögel tiefer fliegen lassen.

Zudem machen Naturschützer die helle nächtliche Beleuchtung der breiten Fensterfront des McCormick Place Lakeside Center für das Massensterben verantwortlich. Die Vögel orientieren sich bei ihrer Reise in den Süden für gewöhnlich an den Sternen. Die hellen Lichter verwirrten die Tiere. Wenn sie nicht auf die Glasfront krachen und dabei verenden, kreisen sie stundenlang um die Lichter und sterben vor Erschöpfung, erklären Vogelexperten in US-Medien.