In Deutschland gewinnt das Infesktionsgeschehen wieder an Dynamik.

In einem gemeinsamen Appell rufen Gewerkschaften und Arbeitgeber dazu auf, sich impfen zu lassen. Sorge macht den Verbänden das Abflachen der Impfdynamik. Jeder Geimpfte helfe, die Ausbreitung von Covid-19 zu bekämpfen.

Angesichts des stockenden Tempos der Corona-Impfungen in Deutschland appellieren Arbeitgeber und Gewerkschaften, sich impfen zu lassen. "Wir müssen aufpassen, dass wir das Erreichte nicht verspielen", heißt es in dem gemeinsamen Aufruf von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann. "Mit der aktuellen Impfrate können und dürfen wir uns nicht zufrieden geben." Jeder Geimpfte helfe, die Ausbreitung von Covid-19 zu bekämpfen und zu mehr Normalität im Privat- und Arbeitsleben zurückzukehren.

Millionen von Beschäftigen hätten sich in den zurückliegenden Wochen etwa durch Betriebsärztinnen und -ärzte impfen lassen. "In Summe sind über fünf Millionen Impfdosen an die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte gegangen", so Dulger und Hoffmann. "Das hat dabei geholfen, die Impfkampagne in die Breite zu tragen und noch mehr Menschen zu erreichen."

Die beiden Spitzenfunktionäre äußerten Sorge wegen des Abflachens der Impfdynamik. "Insbesondere aggressivere Virusvarianten sorgen dafür, dass die Inzidenzzahlen wieder steigen." Mit Pandemieplänen, vielfältigen Regelungen zum mobilen Arbeiten und zum Datenschutz, Testangeboten und tariflichen Vereinbarungen zur Abmilderung der Corona-Krise hätten die Sozialpartner das wirtschaftliche Leben trotz der schwierigen Bedingungen aufrechterhalten und Arbeitsplätze zu sicheren Orten gemacht.

"Wir appellieren daher nochmals als Sozialpartner gemeinsam an alle Arbeitgeber und Beschäftigten in Deutschland: Seien Sie weiter umsichtig und verantwortungsvoll", so Dulger und Hoffmann. "Wirken Sie weiter mit, die Menschen in den Betrieben vor Ansteckungen zu schützen." Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollten - wo immer möglich - betriebliche Impfungen und Testungen anbieten. "Gleichzeitig appellieren wir an die Beschäftigten, die Impf- und Testangebote anzunehmen und so zu einer hohen Durchimpfungsrate und einem hohen Schutzniveau beizutragen."