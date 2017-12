Panorama

Countdown zum Jahreswechsel: Australier begrüßen 2018

Während in Deutschland langsam der Sekt für den Jahreswechsel kalt gestellt wird, haben die Menschen auf der Pazifik-Insel Samoa den Jahreswechsel längst hinter sich. Und Australien setzt mit einem Regenbogen-Feuerwerk ein Zeichen.

Da ist es, das Jahr 2018: Die Einwohner des Inselstaates Samoa im Pazifik starteten um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) in der Hauptstadt Apia ins neue Jahr.

Lange bevor in Deutschland die Sektkorken knallen, begrüßten auch Neuseeland und Australien das Jahr 2018. In den Farben des Regenbogens erstrahlte das kaskadenartige Feuerwerk von der Hafenbrücke. Damit feierten die Menschen auch die Einführung der Homo-Ehe in dem Land. Etwa 1,5 Millionen Menschen strömten in Sydney zu der Silvester-Feier am berühmten Opernhaus der Stadt zusammen. Das Fest fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Nach Deutschland feiert dann etwa Großbritannien um 1 Uhr MEZ Silvester, es folgen Rio de Janeiro in Brasilien um 3 Uhr und Städte in den USA wie New York um 6 Uhr und Los Angeles um 9 Uhr.

Als letztes begrüßen die Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner erst am Montag um 12 Uhr MEZ Happy New Year. Auf der Bakerinsel und der Howlandinsel beginnt das neue Jahr zwar noch eine Stunde später - diese sind jedoch unbewohnt.

Quelle: n-tv.de