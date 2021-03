Ein Autofahrer ist am Vormittag in Leipzig in eine Menschengruppe gefahren und hat drei Menschen getötet. Zwei weitere Personen seien sehr schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Eine 85-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Eine 80-Jährige erlag einige Stunden später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Eine 78-Jährige wurde weiter intensivmedizinisch behandelt. Auch der Autofahrer wurde den Angaben zufolge schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand werde von einem Unfall ausgegangen. "Andere Hinweise liegen nicht vor", betonte ein Polizeisprecher. Das Unglück ereignete sich am um kurz nach 10.00 Uhr im Stadtteil Probstheida. Der 50-jährige Autofahrer fuhr in Richtung Innenstadt, als er laut Polizei in einem Kreuzungsbereich an einer Fußgängerampel mehrere Passanten erfasste, die gerade die Straße überquerten. Der Fahrer überfuhr zuvor höchstwahrscheinlich eine rote Ampel. Nach dem Unfall kollidierte der Pkw mit einer Fußgängerampel und kam erst im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verkehrsunfalls in Verbindung mit fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die Unfallstelle und die betroffenen Straßen waren über Stunden voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.