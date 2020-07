Auto fährt in Berlin in Menschengruppe

Am Hardenbergplatz in Charlottenburg fährt ein Auto in eine Gruppe von Passanten. Es gibt mehrere Schwerverletzte. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Anschlag vom Breitscheidplatz, der sich ganz in der Nähe befindet.

In Berlin-Charlottenburg ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Sieben Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwer, bestätigte die Feuerwehr heute Vormittag. Ein Verletzter sei unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und nach der Rettung wie die anderen Verletzten ins Krankenhaus gekommen. Etwa ein Dutzend Augenzeugen werde von Notfallseelsorgern betreut. 60 Feuerwehrleute und zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Laut der "B.Z." wurde auch der Fahrer verletzt.

Die Feuerwehr spricht von einem schweren Verkehrsunfall. Die "Berliner Morgenpost" berichtet, das Auto sei bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr an der Kreuzung Hardenbergstraße/Ecke Joachimsthaler Straße. An der Kreuzung liegt auch der Bahnhof Zoologischer Garten, an dem auch am Sonntagmorgen viele Menschen unterwegs sind.

In der Nähe des Unfallortes befindet sich zudem der Breitscheidplatz. Dort war der islamistische Terrorist Anis Amri im Dezember 2016 mit einem Lkw in dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast.