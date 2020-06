Auto fährt in München in Menschenmenge

Drei Verletzte, Täter flüchtig Auto fährt in München in Menschenmenge

In München sind drei Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Personengruppe fuhr. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe sind bislang unklar: Nach Polizeiangaben stiegen die sechs Insassen des Autos nach dem Vorfall aus, prügelten auf die umstehenden Menschen ein und flohen dann.

Die Täter sind noch flüchtig. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt und eine Großfahndung eingeleitet. "Die Fahndung läuft auf Hochtouren", sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. "Es deutet einiges daraufhin, dass die Personen sich gekannt haben."