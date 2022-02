Mit der Vollsperrung der Autobahnbrücke Rahmede an der A45 wurde im Dezember 2021 eine zentrale Route von Dortmund nach Hessen und Bayern unterbrochen. Verkehrsminister Wissing teilt nun mit, dass die Brücke gesprengt werden soll. So könne man Zeit einsparen und den Neubau beschleunigen.

Die marode Autobahnbrücke Rahmede bei Lüdenscheid auf der wichtigen Nord-Süd-Achse A45 in Nordrhein-Westfalen wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing zufolge gesprengt. "Heute kam die Nachricht, dass die technischen Voraussetzungen für eine Sprengung der Talbrücke Rahmede vorliegen. Diese Chance zur Beschleunigung greifen wir für die Region auf", sagte der FDP-Politiker. "Damit können wir erheblich Zeit einsparen und die Prozesse für einen Neubau der Brücke schneller voranbringen."

Den betroffenen Anwohnern und Unternehmen solle damit schnellstmöglich "eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur" zur Verfügung gestellt werden. Alternativ zu einer Sprengung hätte die Talbrücke nach bisherigen Angaben zuerst aufwendig von unten eingerüstet und dann Stück für Stück abgetragen werden müssen. Das hätte deutlich länger gedauert. Unter der Brücke im Sauerland stehen Wohnhäuser.

Seit dem 2. Dezember ist die Talbrücke im Sauerland voll gesperrt - und damit zugleich eine zentrale Route von Dortmund nach Hessen und nach Bayern unterbrochen. Anwohner vor allem in Lüdenscheid sowie Unternehmen in der bundesweit bedeutenden Wirtschaftsregion Südwestfalen sind stark getroffen. NRW und der Bund hatten bereits früh angekündigt, bei dem Großprojekt an der Sauerlandlinie Tempo zu machen. Seit der Vollsperrung auf der Sauerlandlinie wird weiträumig über andere Autobahnen umgeleitet.

Erst kürzlich wurde in Nordhrein-Westfalen eine 500 Meter lange und 70 Meter hohe Autobahnbrücke bei Wilnsdorf gesprengt. Im Rahmen des Ausbaus der Sauerlandlinie sollen 60 in die Jahre gekommene Talbrücken Stück für Stück erneuert werden. Derzeit sind 15 davon im Bau oder werden noch in diesem Jahr in Bau gehen.