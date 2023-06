Autofahrer stirbt bei Zugunfall in Neumünster

Im schleswig-holsteinischen Neumünster kommt es zu einem folgenschweren Unfall: Bei dem Versuch, mit seinem Auto einen Bahnübergang zu überqueren, wird ein 49-Jähriger von einem Zug erfasst und stirbt. Vier weitere Menschen müssen medizinisch behandelt werden.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Auto an einem Bahnübergang im schleswig-holsteinischen Neumünster ist am Dienstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Es handle sich um den 49-jährigen Fahrer des Wagens, teilte die Polizei in Neumünster mit. Vier Passagiere aus dem Zug erlitten einen Schock und mussten deshalb medizinisch behandelt werden.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 49-Jährige mit seinem Auto in dem Moment über den Bahnübergang, als die Regionalbahn durchfuhr. Warum genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen dazu auf. Ihren Angaben zufolge wird im Bereich des Bahnübergangs derzeit gebaut. In dem Zug befanden sich demnach 145 Fahrgäste, die Bahnstrecke wurde zeitweise gesperrt.