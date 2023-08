Vor einem Berliner Krankenhaus stehen am frühen Morgen mehrere Fahrzeuge in Flammen. Der Feuerwehr gelingt es, den Brand zu löschen. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung - es wäre offenbar der zweite Fall in der Region innerhalb eines Tages.

Auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch haben mehrere Autos gebrannt. Mindestens sieben Fahrzeuge, die vor der Kinderklinik parkten, standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Verletzte gab es demnach nicht.

Die Feuerwehr sei am frühen Morgen, gegen 4.30 Uhr, gerufen worden. 22 Einsatzkräfte waren dem Blatt zufolge vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Das Feuer habe schließlich gelöscht werden können, die Autos brannten jedoch zum größten Teil aus. Wie hoch der Schaden ist, sei noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam. Laut Informationen der Zeitung kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, da es mehrere Brandherde gegeben hat.

Eine erste Absuche der Gegend nach möglichen Tätern blieb dem Bericht zufolge erfolglos. Die Polizei setzte dafür auch einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein. Laut der "Bild" kam es einen Tag zuvor bereits zu einer versuchten Brandstiftung an einem Auto in dem Stadtteil Buch. Die Flammen erloschen in diesem Fall jedoch von selbst.