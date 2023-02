Zum Valentinstag feiern viele Paare ihre Liebe. Der britische Künstler Banksy macht mit einem Kunstwerk auf die dunkle Seite vieler Beziehungen aufmerksam - häusliche Gewalt.

Dass der Street-Art-Künstler Banksy zu vielen gesellschaftlichen Themen eine Meinung hat, ist kein Geheimnis. Über die Jahre wurden immer wieder Motive entdeckt, die einen unmittelbaren Bezug zum Weltgeschehen hatten, zur Flüchtlingskrise etwa, zur Corona-Pandemie oder zum Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Den Valentinstag nutzt der mysteriöse Künstler nun, um auf ein Problem in vielen Beziehungen aufmerksam zu machen - häusliche Gewalt. Pünktlich zum Tag der Liebe wurden auf dem Instagram-Account des Briten drei Fotos eines Graffitis veröffentlicht. Das an eine Hauswand gesprühte Motiv zeigt eine Frau im Stil der 1950er Jahre.

Die Frau trägt eine Schürze und gelbe Gummihandschuhe, sie hat ein blaues Auge und ihr fehlt ein Zahn. Neben ihr steht eine Gefriertruhe, die offenbar jemand an dieser Hauswand entsorgt hat. Aus ihr ragen - wieder im typischen Banksy-Stil, zwei Beine mit Herrenschuhen. Das Bild lässt nur einen Schluss zu, die Frau hat gerade ihren Partner in eine Gefriertruhe geschubst. Die Gefriertruhe wurde wenig später entfernt.

"Valentinstag-Mascara"

Vor der Wand liegt weiterer echter Müll, darunter ein zerbrochener Stuhl und eine kaputte Bierflasche. Zwei Nahaufnahmen konzentrieren sich auf das geschundene, aber lächelnde Gesicht der Frau. "Valentinstag-Mascara" hat der geheimnisumwitterte Künstler das Werk genannt. Britischen Medien zufolge ist der Titel eine Anspielung auf das berüchtigte Valentinstag-Massaker aus der Prohibitionszeit im Jahr 1929, als sieben Mitglieder und Mitarbeiter der North Side Gang in Chicago erschossen wurden.

Der genaue Ort des Werks war schnell gefunden: am Grosvenor Place in Margate in der südostenglischen Grafschaft Kent. Augenzeugen zufolge entstand das Bild bereits am Montagmorgen. Dort sind inzwischen zahlreiche Menschen aufgetaucht, um sich mit dem Werk abzulichten. Schon nach kurzer Zeit hatten mehr als 450.000 User und Userinnen den Instagram-Eintrag gelikt. "Ich bin froh, dass sie ihn losgeworden ist", kommentierte ein Account.

Valentinstag schon früher Banksy-Thema

Banksy hatte schon früher Kunstwerke zum Valentinstag gemalt. Im Jahr 2020 bestätigte er, dass er der Urheber eines in Bristol aufgetauchten Kunstwerks ist. Es zeigte ein Mädchen, das rote Blumen aus besprühtem Efeu aus einem Katapult abfeuert, ihm gehört. Dafür hatte der Künstler 3D-Blumen an der Wand befestigt.

Banksy stammt aus der westenglischen Stadt Bristol, seine genaue Identität ist aber unbekannt. In seinen Werken thematisiert er immer wieder gesellschaftliche Missstände. Zuletzt hatte er mit einer Reihe von Bildern an kriegszerstörten Häusern in der Ukraine für Aufsehen gesorgt.