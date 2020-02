Als die Bewohner eines Apartmentblocks im indischen Bundesstaat Kerala am Montagmorgen ihren Wasserhahn aufdrehen, kommt plötzlich Alkohol statt Wasser heraus. Das sorgt allerdings nicht für Begeisterung - im Gegenteil.

Den heimischen Wasserhahn aufdrehen und Bier, Rum und Brandy abzapfen - für manch einen klingt das wie ein Traum. In einer Gemeinde im südindischen Staat Kerala hat genau das aber für jede Menge Ärger gesorgt. Anwohner eines Apartmentblocks stellten dort am Montagmorgen fest, dass plötzlich Alkohol aus ihrer Wasserleitung floss. "Als wir das Wasser anstellten, floss braunes Wasser aus dem Hahn", sagte Joshi Maliakkal, der seit 47 Jahren im Solomon's Avenue Apartmentblock lebt, zu CNN. "Als wir den Wassertank überprüften, sahen wir einen ölähnlichen Film auf der Oberfläche schwimmen, von dem ein Gestank ausging."

Die Lösung des Rätsels: Arbeiter hatten den abgelaufenen Alkohol eines nahe gelegenen Hotels falsch entsorgt - dieser vermischte sich im Laufe der Zeit mit dem Trinkwasser. Das Rachna Hotel und die angegliederte Bar wollten so demnach 6000 Liter abgelaufenes Bier, Rum und Brandy loswerden. "Der Alkohol war abgelaufen und wurde seit 2014 aufbewahrt. Also haben wir einen Graben gebuddelt, um den Schnaps zu entsorgen", sagte ein örtlicher Beamter der CNN. "Leider sickerte er in den nahe gelegenen Brunnen und verschmutzte den Wasserstrom des nahe gelegenen Apartmentkomplexes."

Die 18 Familien, die in dem betroffenen Gebäude wohnen, haben Beschwerde bei der örtlichen Verwaltung eingereicht. "Bis jetzt haben sie uns 5000 Liter Wasser bereitgestellt, aber das ist nicht genug für so viele Menschen", sagte Anwohner Maliakkal. "Sie hätten keine Bar so nah an einem Wohngebiet zulassen dürfen. Der Wassermangel macht alles sehr schwierig."

Dass überhaupt so viel abgelaufener Alkohol entsorgt werden musste, könnte auch mit den örtlichen Gesetzen zusammenhängen: 2014 wurde Kerala laut CNN zu einem "trockenen Staat", der Verkauf von Alkohol verboten - damals wurde auch das besagte Hotel wegen des aufbewahrten Alkohols angezeigt. 2017 wurden die Beschränkungen dann wieder etwas gelockert.