Die hochdosierte Ecstasy-Variante "Blue Punisher" trägt einen eingeprägten Totenkopf, der an das Logo des Marvel-Charakters "The Punisher" angelehnt ist.

Eine Ecstasy-Tablette mit dem Namen "Blue Punisher" kostet eine 13-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern das Leben. In Berlin landete das Produkt wegen der hohen Dosierung bereits auf der Warnliste.

Vor Ecstasy-Tabletten in einer Variante namens "Blue Punisher" (deutsch: "blauer Bestrafer") ist im Rahmen einer neuen kostenlosen Drogenanalyse in Berlin bereits gewarnt worden. Seit April wurde auf der offiziellen Internetseite "Drugchecking Berlin" neben zahlreichen anderen Ecstasy-Tabletten auch diese dreieckige blaue Tablette mit einem eingravierten Totenkopf abgebildet und als "hochdosierte Ecstasy-Tablette" bezeichnet. Nach der Einnahme einer Tablette mit diesem Namen starb ein 13-jähriges Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern.

Zuletzt wurde in Berlin am 20. Juni die Analyse einer derartigen kleinen Tablette veröffentlicht. Sie enthielt knapp 166 Milligramm MDMA-Hydrochlorid. MDMA ist die Kurzbezeichnung für Methylendioxymethylamphetamin. Hydrochlorid ist ein Salz, das in Kristallform vorliegt. Andere Tabletten in der "Blue Punisher"-Variante hatten in den vergangenen Wochen sowohl niedrigere als auch höhere MDMA-Konzentrationen. Tabletten mit anderen Formen, Farben und Namen lagen bei der Analyse auch mal bei fast 200 Milligramm.

Das Labor warnte, die chemische Zusammensetzung einer Ecstasy- Tablette könne nicht nach Logo, Farbe, Gewicht und Größe bestimmt werden. "Identisch aussehende Tabletten können völlig unterschiedlich zusammengesetzt sein."

Drogenberatung: Nur Bruchstücke der Pillen einnehmen

Grundsätzlich könnte die Einnahme hoher MDMA-Dosen zu depressiven Verstimmungen, Konzentrations- und Schlafstörungen sowie Appetitlosigkeit führen. Regelmäßige Einnahme könnte Nervenzellen schädigen. Frauen sollten höchstens 1,3 Milligramm (mg) pro Kilogramm einnehmen, hieß es weiter. Das sind bei einer 60 Kilo schweren Frau etwa 80 mg. Diese konkrete Tablette wäre dann schon eine doppelt so hohe Dosierung. Jugendliche können auch weniger als 60 Kilogramm wiegen, die Überdosis wäre also noch höher.

Die Drogenberatung rät: "Um Überdosierungen vorzubeugen, muss die Tablette geteilt werden und es sollten nur Bruchstücke eingenommen werden. Wenn du es wirklich genau machen willst, pulverisierst Du die Tablette, mischt das Pulver gut durch und wiegst mit einer Feinwaage die zu konsumierende Menge Pulver ab." Überdosierungen könnten zu einem Anstieg der Körpertemperatur, Dehydrierung und Wahrnehmungsstörungen führen. "Es besteht das Risiko eines lebensgefährlichen Kreislaufversagens", heißt es bei der Drogenberatung.