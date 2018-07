Panorama

Unwetter über Deutschland: Blitz schlägt in Scheune ein - zehn Verletzte

Zwei Familienfeiern in Sachsen-Anhalt nehmen am Abend ein jähes Ende: Ein Blitz trifft ein Gebäude, in dem fünf Kinder spielen. In einem Zelt nebenan werden weitere Menschen verletzt. Andernorts sorgt ein Gewitter für größeren materiellen Schaden.

Bei einem Blitzeinschlag in ein Scheunendach sind Samstagabend in Sachsen-Anhalt zehn Menschen verletzt worden, darunter fünf Kinder. Wie die Polizei in Salzwedel mitteilte, fanden auf dem Grundstück mit der Scheune in Neuferchau Tauffeierlichkeiten und ein Geburtstagsfest mit rund 40 Teilnehmern statt. Als der Blitz einschlug, spielten fünf Kinder in der Scheune. Sie trugen Verbrennungen und einen Schock davon.

In einem Zelt neben der Scheune erlitten fünf Feiernde Verbrennungen, die sich bei dem Blitzeinschlag an den Metallteilen festgehalten hatten. Die zehn Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Ebenfalls durch einen Blitzeinschlag brach am Samstagabend ein Feuer in einem Reihenhaus im thüringischen Nöda aus. Der Blitz hatte die Dachgaube sowie Teile des Dachstuhls in Brand gesetzt, wie die Polizei in Erfurt mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 150.000 Euro.

Auch aus anderen Teilen Deutschlands meldeten Polizei und Feuerwehr vereinzelte Unwettereinsätze. So wurde am Samstagabend in Nordrhein-Westfalen die Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Herford-Ost und Vlotho-Exter vorübergehend voll gesperrt, weil ein Unwetter Äste und Laub auf die Fahrbahn geweht hatte. Feuerwehr und Autobahnmeisterei reinigten die Fernstraße.

Quelle: n-tv.de