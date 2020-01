Am Sonntag wird der Bonner Hauptbahnhof wegen einer telefonischen Bombendrohung vorsorglich gesperrt. Am Dienstagabend nun das gleiche Bild: Eine Bombendrohung geht ein und mehrere Stunden geht nichts mehr an den Bahnsteigen.

Nach einer erneuten Bombendrohung ist der Bonner Hauptbahnhof am Dienstagabend für rund vier Stunden gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde am frühen Abend eingestellt, der Bahnhof geräumt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Gegen 22.35 Uhr gab es dann Entwarnung: "Es wurde glücklicherweise nichts gefunden", sagte der Sprecher. Der Bahnhof wurde wieder freigegeben.

Rund vier Stunden war der Bonner Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung abgesperrt. (Foto: Patrick Seeger/dpa)

Die Bombendrohung sei gegen 18.30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wurden während der Sperrung die Züge zwischen Köln und Koblenz umgeleitet und verspäteten sich dadurch um bis zu 30 Minuten. Sie hielten nicht in Bonn Hbf, Remagen und Andernach. Ersatzhalte in Bonn-Beuel wurden eingerichtet.

Erst am Sonntag war nach einer telefonischen Bombendrohung der Bahnhof vorsorglich gesperrt worden - ab dem Nachmittag bis zum frühen Abend. Einsatzkräfte hätten das Gebäude durchsucht, aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei.