Im Süden des Bundesstaates Kalifornien kämpfen 1300 Feuerwehrleute gegen ein gewaltiges Feuer. Als Ursache wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Derweil stehen die Einsatzkräfte vor zwei Herausforderungen: Brandbekämpfung und Evakuierung unter Corona-Bedingungen.

Ein gewaltiger Brand bedroht tausende Häuser in Kalifornien. Es seien mehr als 1300 Feuerwehrleute am Kampf gegen die Flammen im Süden des US-Bundesstaates beteiligt, teilten die Behörden mit. Trotzdem sei der Brand außer Kontrolle. Auch weil das Gelände als sehr schwer zugänglich gilt. Mindestens 2600 Häuser wurden bereits evakuiert, fast 7800 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen.

Die Evakuierung stellt die Einsatzkräfte angesichts der grassierenden Corona-Pandemie vor eine zweite große Herausforderung. Die Freiwilligen seien allerdings entsprechend geschult geworden. Alle Abstands- und Hygieneregeln würden bei den Einsätzen eingehalten. Die Evakuierten, die vorübergehend in Hotels untergebracht sind, würden derweil täglich telefonisch untersucht, heißt es in der "Los Angeles Times".

Das Feuer war am Freitag in der Nähe von San Bernardino ausgebrochen. Bislang wurden mehr als 8000 Hektar Land zerstört, Rauchschwaden waren auch aus weiter Ferne zu sehen. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht geklärt. Die Behörden schlossen aber Brandstiftung nicht aus. Das Feuer im Süden ist indes nicht das erste verheerende in diesem Jahr in Kalifornien. Bereits Anfang Juni hatte ein Waldbrand einen Großeinsatz ausgelöst. Rund 600 Einsatzkräfte kämpften gegen ein Feuer im Bezirk Solano.