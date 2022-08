Auf britischen Festivals und in den Straßen Londons zählen weggeworfene Gas-Kartuschen bereits zum Alltag. Experten befürchten jedoch, dass der Missbrauch der Mode-Droge Lachgas epidemische Ausmaße annehmen könnte. Die Krankenhauseinlieferungen von Jugendliche häufen sich.

Experten sehen in England Gefahren durch den übermäßigen Konsum von Lachgas. "Momentan sehen meine Kollegen und ich eine "Epidemie" unter jungen Leuten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie Lachgas konsumiert haben", sagte der Neurologe David Nicholl vom Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, der auch auf Tiktok über das Thema aufklärt, dem Sender Sky News zufolge.

Regelmäßiger Konsum über längere Zeit könne zu ernsthaften Folgen - darunter neurologischen Schäden - führen. "Manche Leute, die das nutzen, haben keine Ahnung, dass sie für ein bisschen Lachen möglicherweise den Rest ihres Lebens nicht mehr laufen können", warnte Nicholl. Auch sein Kollege Nikos Evangelou von der Universität Nottingham sprach auf Twitter von einer "Epidemie von Rückenmarks- und Nervenschäden" durch Lachgas.

Im vergangenen Jahr war Lachgas der Kriminalitätsstatistik zufolge unter den 16- bis 24-Jährigen die am zweithäufigsten konsumierte Droge. Die Nutzer inhalieren das farblose Gas über Ballons oder Kartuschen, die in Industriegröße nur 25 britische Pfund kosten. Auf britischen Festivals ist Lachgas mittlerweile weit verbreitet. In den Straßen von London sind die weggeworfenen silbernen Lachgas-Kartuschen ein gängiger Anblick.

Trotz einiger Forderungen nach einem Verbot der Droge ist der Besitz von Distickstoffoxid im Vereinigten Königreich weiterhin legal. Der Verkauf von Lachgas wurde dagegen wegen seiner psychoaktiven Wirkung nach dem Psychoactive Substances Act im Jahr 2016 verboten.