Eigentlich sollte es ein entspannter Ausflug mit der Familie werden. Doch in der Inselkette Florida Keys findet die Bürgermeisterin des US-Bundesstaates Florida im Wasser schwimmendes schwarzes Plastikpaket. Es stellt sich heraus: Die 62-Jährige und ihre Familie haben mehr als 30 Kilogramm Kokain gefunden.

Einen ungewöhnlichen Fang hat die Bürgermeisterin der Stadt Tampa im US-Bundesstaat Florida beim Angeln gemacht: Jane Castor stieß bei einem Ferienausflug mit ihrer Familie in der Inselkette Florida Keys auf mehr als 30 Kilogramm Kokain mit einem Schwarzmarktwert von 1,1 Millionen Dollar (rund eine Million Euro).

Die Drogen befanden sich in einem im Wasser schwimmenden schwarzen Plastikpaket. "Mein jüngerer Bruder hat ein Trümmerteil im Wasser gesehen", sagte Castor, die anlässlich des Geburtstags einer ihrer Söhne in die Keys gereist war, dem Sender Fox 13. Die Familie näherte sich in der Hoffnung, dass der Schatten des vermeintlichen Trümmerteils Fische anlocken könnte. "Als wir näher kamen, sagte ich: 'Oh, das ist wohl ein Kokain-Paket'", sagte die 62-Jährige. Die Bürgermeisterin kennt sich bei dem Thema aus: Sie arbeitete mehr als 30 Jahre bei der Polizei in Tampa und war sechs Jahre dort Polizeichefin.

Die Familie konnte das schwere Paket an Bord hieven und informierte die Polizei. "Meine Familie war etwas besorgt, falls ein Ortungsgerät oder so etwas angebracht sein sollte", berichtete Castor auf Fox 13 weiter. "Ich habe gesagt: 'Sollte das der Fall sein, dann sind die Batterien schon leer.'" Die Behörden veröffentlichten später ein Foto von dem Fund: In dem großen Paket befanden sich 25 mit Schmetterlingen verzierte Pakete mit Kokain.