Ein Lkw-Fahrer aus Sachsen-Anhalt sackt auf der A4 hinter seinem Steuer zusammen. Seinen rollenden Sattelzug bringen zwei Soldaten mit einem Bundeswehr-Laster zum Stehen. Obwohl sie damit eine drohende Katastrophe verhindern, wollen sie keinen Heldentitel.

Soldaten der Bundeswehr haben auf der Autobahn 4 in Thüringen wohl eine Katastrophe verhindert. Der 41-jährige Hauptfeldwebel Friedemann Frischko vom Panzerpionierbataillon 701 aus Gera setzte sich mit seinem Fahrzeug vor einen rollenden Sattelzug, dessen Fahrer leblos in der Fahrerkabine zusammengesackt war. Ein Notarzt, der zufällig in der Nähe war, konnte später nur noch den Tod des 67-Jährigen aus Sachsen-Anhalt feststellen.

Tollkühnes Bremsmanöver auf der A4: Mit seinem Bundeswehr-Lkw setzt sich Hauptfeldwebel Frischko vor den führerlosen Truck und bringt ihn zum Stehen. (Foto: picture alliance/dpa)

"Der Oberstabsgefreite Christopher Seidel und ich waren auf der A4 Richtung Dresden unterwegs, als wir vor uns einen 40-Tonner sahen, der in die Mittelleitplanke fuhr und anschließend wieder auf die Fahrbahn zurückkam", schilderte Frischko das Autobahn-Drama.

Zufällig fuhr hinter Frischkos Lkw ein weiterer Bundeswehrlaster des 4. Versorgungsbataillons 142 aus Havelberg. "Die Kameraden konnten sich neben den Sattelzug setzen", berichtet Frischko. Die beiden Soldaten des zweiten Lasters, der Oberstabsgefreite Christian Berndt als Fahrer und der Stabsgefreite Patrick Durmaz als Beifahrer, hätten erkannt, dass der Mann am Steuer des Sattelzugs vollkommen weggetreten war. So rollte der Truck führerlos im Schritttempo durch eine Baustelle zwischen Gera-Leumnitz und Ronneburg.

Versuch, ins Führerhaus zu steigen, scheitert

Zunächst versuchte Durmaz, in das Führerhaus des Sattelzugs zu gelangen. Als dies nicht glückte, beschloss Frischko, ein kühnes Bremsmanöver zu wagen. "Ich habe mir zugetraut, das zu machen, schließlich wollte ich Schlimmeres verhindern", erklärte der gebürtige Geraer, der in seinem 15. Dienstjahr bei der Bundeswehr ist.

Als der Sattelzug im Gefolge des Bundeswehrlasters fast schon zum Stehen gekommen war, konnte der Soldat aus Havelberg die Feststellbremse des Trucks bedienen. Schließlich kümmerten sich die Soldaten und der Notarzt um den leblosen Fahrer des Sattelzugs, versuchten, den 67-Jährigen zu reanimieren. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Obwohl er vielleicht einen furchtbaren Unfall verhindert hat, will der mutige Hauptfeldwebel auf keinen Fall zum "Helden von der A4" gemacht werden. "Es war eine Zusammenarbeit mit den Kameraden aus Havelberg, mit dem zivilen Notarzt und auch den anderen zivilen Rettungskräften", unterstrich er. "Wir haben einfach Hand in Hand gearbeitet." Auch wenn ohnehin keine Zeit für langes Überlegen gewesen sei, habe er es als Selbstverständlichkeit empfunden, sich einzusetzen. "So etwas kann uns allen jeden Tag passieren, und dann wünsche ich mir, dass andere ebenso helfen."

Der zweifache Familienvater Frischko deutete an, dass einige Lkw-Fahrer das Drama auch mitbekommen haben müssten. Doch sie hielten nicht an. Nach dem Unfall war die A4 vorübergehend voll gesperrt. Erst am Nachmittag konnte der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen mit Rückstaus wieder rollen.