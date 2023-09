Bus in Kärnten verunglückt - Eine Tote

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt im österreichischen Kärnten ein Reisebus von der Straße ab und kippt um. An Bord sind 40 Passagiere. Eine junge Frau überlebt das Unglück nicht.

Bei einem Busunfall in Kärnten ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 19-jährige Österreicherin, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei berichtete. Eine 25 Jahre alte Deutsche wurde schwer verletzt. Bei dem Unglück im Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf habe es insgesamt etwa 20 Verletzte gegeben. Der in Berlin gestartete Doppeldeckerbus war demnach von der Fahrbahn abgekommen.

Die meisten Verletzten seien ins Krankenhaus Friesach eingeliefert worden, hieß es in dem Bericht. Die schwer verletzte Deutsche wurde demnach ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An dem Bergungseinsatz und den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle waren laut APA 55 Feuerwehrleute beteiligt.

Der Unfall ereignete sich dem Bericht zufolge am frühen Morgen gegen 4.45 Uhr. Der Bus, der mit zwei Fahrern und 40 Passagieren ins italienische Triest unterwegs war, kam demnach auf einer Bundesstraße von der Fahrbahn ab, kippte über eine Leitplanke und stürzte auf die Seite. Die Ursache war zunächst unklar, Alkoholtests bei den Fahrern fielen laut APA negativ aus.