Der Westen der USA kämpft mit einem weiteren Waldbrand, der sich in Windeseile ausgebreitet hat. Innerhalb nur eines Tages wächst das Feuer um das Achtfache an. Die Feuerwehr appelliert eindringlich an die Bewohner, ihre Häuser zu verlassen und zu fliehen.

Im Norden Kaliforniens breitet sich ein weiterer Waldbrand rasch aus. Die US-Behörden riefen tausende Menschen auf, sich wegen des "Caldor Fire" in Sicherheit zu bringen. Das am Samstag ausgebrochene Feuer war innerhalb von 24 Stunden um das Achtfache angewachsen und umfasste bis Mittwoch eine Fläche von rund 215 Quadratkilometern.

In der Walt Tyler Elementary School blieb nur ein Spielplatz im Freien von den Flammen verschont. (Foto: picture alliance / newscom)

Mindestens zwei Menschen mussten per Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden, nachdem das "Caldor Fire" eine Kleinstadt rund 80 Kilometer von Sacramento erreicht hatte. Die Feuerwehr appellierte in den Medien eindringlich an die Bewohner, die bedrohten Gebiete zu verlassen. "Bitte, bitte beachten Sie die Warnungen, und wenn Sie aufgefordert werden zu verschwinden, verschwinden Sie", sagte Feuerwehrchef Thom Porter der Zeitung "Sacramento Bee".

Die Bilder der Kleinstadt zeigen zahlreiche zerstörte Häuser - von einigen stehen nur noch die Grundmauern, andere sind dem Erdboden gleichgemacht, wie die "Washington Post" berichtete. Autos sind bedeckt von Asche, Straßenschilder wurden durch die Hitze verbogen und Stromleitungen verbrannt.

Nur einer von vielen Bränden in den USA

Durch starke Winde und die trockene Vegetation hat sich der Waldbrand weiter ausgebreitet und wütet nun unkontrolliert im Eldorado National Forest. Das "Caldor Fire" ist nur einer von mehreren Bränden im Westen der USA. Weiter nördlich wütete am Mittwoch nach wie vor das "Dixie Fire". Es hat bislang mehr als 2500 Quadratkilometer Fläche zerstört und ist der zweitgrößte Brand in der Geschichte Kaliforniens.

Insgesamt sind dieses Jahr in Kalifornien mehr als 13.000 Quadratkilometer Land abgebrannt. Thom Porter, Leiter des kalifornischen Ministeriums für Forstwirtschaft und Brandschutz, erklärte gegenüber Reportern, dass die Brände eine "generationenübergreifende Zerstörung der Wälder" verursachten und dass die Erholung lange dauern würde.