Für ihre Dissertation forschte Angela Merkel in den 1980er-Jahren auch an der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften. Einer, der sie dort in guter Erinnerung behalten hat, ist Rudolf Zahradnik. Jetzt ist der Professor gestorben.

Der tschechische Chemiker und einstige akademische Lehrer von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Rudolf Zahradnik, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte die Akademie der Wissenschaften in Prag mit, deren Vorsitzender er von 1993 bis 2001 war. Zahradnik, dessen Schwerpunkt die Quantenchemie war, veröffentlichte mehr als 300 wissenschaftliche Aufsätze.

Der Professor betreute die ostdeutsche Physikerin Merkel bei ihren Forschungsaufenthalten in der damaligen Tschechoslowakei in den 1980er-Jahren. Die CDU-Politikerin würdigte ihn bei einem Besuch in Prag 2012 als ihren "Lehrer von damals". "Sie war sehr fleißig, sehr exakt und sehr verlässlich", sagte Zahradnik einmal über die frühere Naturwissenschaftlerin. "Sie hat sich das ganze Leben über nicht verändert."

Sein langjähriger Kollege Zdenek Havlas teilte mit, Zahradnik sei nicht nur ein weltweit anerkannter Experte auf dem Gebiet der theoretischen Chemie gewesen, sondern auch ein "wirklicher Gentleman mit einem enormen Charisma". Als "Renaissance-Mensch" habe er mit vielfältigen kulturellen und philosophischen Kenntnissen beeindruckt.

Zahradnik war am 20. Oktober 1928 in Bratislava geboren worden. Als Jugendlicher war er in der Pfadfinderbewegung aktiv, die später von den Kommunisten unterdrückt wurde. Er war Träger zahlreicher Auszeichnungen wie der tschechischen Verdienstmedaille und des französischen Ordre des Palmes Académiques. Zudem war Zahradnik Ehrendoktor der Technischen Universität Dresden.