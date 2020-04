Viel zu tun für die Berliner Polizei: Nachdem in der Nacht eine Frau aus dem Clan-Milieu in eine Klinik eingewiesen wird, versammeln sich 60 Personen vor dem Krankenhaus. Dann liefern sich Clanmitglieder auch noch Verfolgungsjagden mit den Beamten.

Mitglieder eines arabischstämmigen Clans haben in Berlin für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Nach einem Rettungseinsatz versammelten sich in der vergangenen Nacht Dutzende Angehörige einer Großfamilie vor einem Krankenhaus im Stadtteil Kreuzberg. Parallel dazu lieferten sich Clanmitglieder Verfolgungsjagden mit der Polizei im Bezirk Neukölln.

Nach Angaben der Beamten war eine ältere Frau aus einer Großfamilie am späten Abend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll es sich bei der Frau um die Mutter des bekannten Clan-Chefs Issa Remmo handeln. Bis zu 60 Menschen versammelten sich in kurzer Zeit vor dem Krankenhaus, so dass Mitarbeiter die Polizei riefen. Die Stimmung sei aber nicht besonders angespannt gewesen, die Polizei habe nur auf Einhaltung der Abstandsregeln geachtet, sagte ein Sprecher.

Gefährlicher waren hingegen zwei Autofahrer unterwegs, die von Zeugen am Wohnort der Patientin gesehen wurden und dann offenbar auf dem Weg zum Krankenhaus waren. Ein Wagen entkam der Polizei, die ihn stoppen wollte. Der andere Fahrer fuhr auf einen Polizisten zu, der sich mit einem Sprung zur Seite retten konnte. Nach der Kollision mit einem Streifenwagen wurde der Fahrer später in der Nähe des Krankenhauses gefasst.