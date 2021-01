Wer rund um das brandenburgische Wittstock/Dosse auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, steht vor einem Problem. Das örtliche Gesundheitsamt stellt alle Busfahrer unter Quarantäne. Die Busse stehen bis mindestens Anfang nächster Woche still.

Wegen coronabedingten Personalproblemen hat das brandenburgische Verkehrsunternehmen OPR am Nachmittag im Bereich Wittstock den gesamten Busverkehr eingestellt. Das berichtet die "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ). Die Fahrer wurden demnach angewiesen, sich in Quarantäne zu begeben. Dabei kam die Anordnung vom zuständigen Gesundheitsamt.

"Wir haben aktuell noch genau null Fahrer", sagte OPR-Verkehrsplaner Tim Jurrmann der Zeitung. Das Gesundheitsamt habe die Kontaktdaten aller Busfahrer angefordert und dazu aufgerufen, diese von ihren Fahrten abzuziehen und in Quarantäne zu schicken. Die betroffene Niederlassung musste geschlossen werden.

Im Bereich Wittstock war der öffentliche Personennahverkehr schon am Mittwoch auf Notbetrieb runtergefahren worden. Laut MAZ mussten wegen Personalmangels die Hälfte der Fahrten gestrichen werden, am Wochenende steht der Betrieb komplett still. Deshalb wird vor Montag (25. Januar) auch dann kein Bus fahren, wenn die Quarantäne für die Fahrer aufgehoben werden sollte.

Laut Verkehrsplaner Jurrmann ist ein Wiederaufleben des ÖPNV selbst nächste Woche schwer zu bewerkstelligen. Mit seinen unter Quarantäne gestellten Fahrern will er nicht planen, Personal aus anderen Gebieten abzuziehen sei schwierig, auch hier herrsche Personalnot. Er bemüht sich vielmehr um Unterstützung durch externe Anbieter.