Eine riesige Rauchwolke zieht am Nachmittag über Hamburg. Der Grund: Bei Sanierungsarbeiten fängt ein Dachstuhl in der Innenstadt Feuer. Die Einsatzkräfte warnen kurzzeitig die Bevölkerung, heben die Meldung aber rasch wieder auf.

Das Dach eines Gebäudes im Hamburger Stadtteil Neustadt ist bei Sanierungsarbeiten in Brand geraten. Ein Arbeiter habe nach der Aufregung über gesundheitliche Probleme geklagt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Das Feuer habe aber niemanden verletzt.

In dem Gebäude, das laut Feuerwehr zu einem Hotel umgebaut werden soll, war zu diesem Zeitpunkt niemand außer den Arbeitern. Zwei umliegende Hotels mussten laut Feuerwehr evakuiert werden. "Es fanden auf dem Dach Teerarbeiten statt, welche einen Dachstuhlbrand ausgelöst haben", sagte ein Feuerwehrsprecher. "Wir haben die Bevölkerung gewarnt und Alarm ausgelöst." Wie der NDR berichtet, brenne eine Fläche von etwa 20 mal 30 Metern. Teile des Daches seien demnach auch einsturzgefährdet.

Auf Bildern waren große Rauchwolken über der Innenstadt zu sehen. In den sozialen Medien teilten viele Videos der riesigen Rauchwolke. Vor Ort versammelten sich zahlreiche Schaulustige. Straßen rund um die Brandstelle wurden gesperrt, so dass es zu massiven Einschränkungen des Verkehrs kam. Rund 40 Fahrzeuge der Feuerwehr waren den Angaben zufolge im Einsatz. Am Abend dauern die Nachlöscharbeiten noch an.