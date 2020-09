Die Stimmung im Leipziger Stadtteil Connewitz ist aufgeheizt. Im Laufe der Woche werden mehrere leerstehende Häuser besetzt und geräumt, am Freitag liefern sich Demonstranten dann Straßenschlachten mit der Polizei.

In Leipzig ist am Freitagabend eine Spontandemo im linksalternativen Stadtteil Connewitz eskaliert. Laut Polizei schmissen Vermummte Pflaster- und Ziegelsteine auf einen Polizeiposten und eintreffende Einsatzkräfte, Mülltonnen wurden angezündet und brennende Barrikaden auf die Schienen der Straßenbahn gelegt. "Es gab einen massiven Steinbewurf auf unsere Einsatzkräfte und Fahrzeuge", berichtete eine Polizeisprecherin. Ob Beamte verletzt wurden, konnte sie noch nicht sagen. Festnahmen gab es zunächst keine. Die Polizei setzte Reizgas gegen die Demonstranten ein. Laut Beobachtern sollen dabei auch Granatpistolen zum Einsatz gekommen sein.

Hintergrund der nicht angemeldeten Demo waren Hausbesetzungen. In der Woche war eine Besetzung eines leerstehenden Hauses im Leipziger Osten durch die Polizei beendet worden. Am Freitagnachmittag meldeten Aktivisten über Twitter eine weitere Besetzung in Connewitz. Auch dort war die Polizei am Nachmittag im Einsatz. Bereits am Donnerstag hatte es eine Demo gegeben, auch dort kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Zu der Spontandemo hatten sich ungefähr 100 Menschen versammelt - nahezu alle schwarz gekleidet und vermummt. Es flogen Böller und Raketen, dann setzte sich der Aufzug in schnellem Schritt in Richtung einer Polizeistation in Bewegung. Gegen die Scheiben des Polizeipostens flogen Steine und Farbbeutel. Die Polizei verstärkte daraufhin die Zahl ihrer Einsatzkräfte.

Zwei Polizeiwagen fuhren mit hohem Tempo aufeinander auf, was von den Demonstranten mit Gelächter und weiteren Steinwürfen quittiert wurde. Nach etwa einer Dreiviertelstunde beruhigte sich die Lage. Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein. Anwohner halfen zum Teil dabei, die Barrikaden aus Verkehrsschildern und brennenden Mülltonnen von den Straßen zu räumen. Der Stadtteil Connewitz ist das Zentrum der linken Szene Leipzigs. Für Samstagabend ist eine weitere Demonstration angemeldet worden, die Polizei rechnet mit erneuten Ausschreitungen.