170 Mal beschert diese Zahlenkombination Menschen in ganz Spanien eine besonders schönes Weihnachtsfest.

Seit mehr als 200 Jahren versetzt "El Gordo" ganz Spanien in Euphorie: Bei der traditionellen Weihnachtslotterie macht praktisch jeder mit, es geht um bis zu vier Millionen Euro. Die magische Zahl lautet dieses Mal 26590. Auch dieses Jahr fließen Tränen.

Die traditionelle Weihnachtslotterie "El Gordo" (deutsch: "Der Dicke") hat in Spanien wieder Freudentaumel bei den Gewinnern ausgelöst. Traditionsgemäß sangen Schüler des Internats San Ildefonso die Gewinner-Losnummern, das Spektakel wurde live aus dem Opernhaus in Madrid übertragen. Angesichts der großen Ehre, bei "El Gordo" dabei sein zu dürfen, hatten einige der Kinder Tränen in den Augen.

Die Gewinnzahlen werden bei der Mammut-TV-Veranstaltung traditionell von Kindern gesungen. (Foto: imago images/Agencia EFE)

In diesem Jahr gab jeder Spanier nach Angaben des staatlichen Lotterieunternehmens durchschnittlich 68 Euro aus, um sein Glück zu versuchen. Insgesamt kamen mehr als 2,9 Milliarden Euro für "El Gordo" zusammen, drei Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Ein Teil der Gewinne fließe "in Gesundheits-, Bildungs- oder Sozialdienste", sagte der Präsident der staatlichen Lotterien, Jesús Huertas, dem Fernsehsender TVE. Die Gewinne gingen in verschiedene Regionen in ganz Spanien.

Knapp 20 Minuten nach Beginn der Auslosung am Sonntag war das Hauptlos bereits gezogen. Der Hauptgewinn von vier Millionen Euro fiel auf die Losnummer 26590. Er wird 170 Mal ausgezahlt, so oft wird jede Losnummer verkauft. Die meisten der Sieger-Losnummern fielen dieses Jahr auf Gewinner in Alicante, Salou und Salamanca.

Spektakel findet seit 1812 statt

Da es auch viele kleinere Preise gibt (insgesamt fast 1800), dauert die Ziehung knapp vier Stunden. Der Hauptgewinn war 2018 erst um 12.34 Uhr gezogen worden, diesmal gut drei Stunden früher. Landesweit bilden sich überall Tippgemeinschaften unter Freunden oder Kollegen. Der Einzelne begnügt sich meistens mit einem Zehntellos, weil der Spaß nicht billig ist: Ein ganzes Los kostet 200 Euro. Auch immer mehr deutsche Tipper nehmen teil: Zuletzt sollen es laut Berichten mehr als 150.000 gewesen sein.

Bei der berühmten Lotterie, deren offizieller Name Sorteo de Navidad lautet, werden die Gewinner aus zwei Lostrommeln gezogen: einer großen mit 100.000 Holzkugeln mit Losnummern von 00000 bis 99999 und einer kleineren mit den einzelnen Gewinnklassen. Das Spektakel findet seit 1812 jährlich am 22. Dezember statt. Gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme ist "El Gordo" die größte Tombola der Welt.