Mit theologischen Betrachtungen gibt sich Papst Franziskus in seiner Weihnachtspredigt nicht zufrieden. Der Pontifex ruft stattdessen dazu auf, sich vom Konsum abzuwenden, der Gier und der Fresssucht abzuschwören.

Papst Franziskus hat bei der traditionellen Christmette an Heiligabend die menschliche Gier nach Konsum kritisiert. Zugleich rief der argentinische Pontifex am Montagabend im Petersdom in Rom zur Besinnung auf die Spiritualität sowie zum Teilen mit den Armen auf. "Der Mensch ist gierig und fresssüchtig geworden", sagte der Papst. Für viele sei "das Anhäufen von Dingen" zum Lebensinhalt geworden. "Wir müssen den Gipfel des Egoismus überschreiten."

"Eine unersättliche Gier durchzieht die menschliche Geschichte, bis zu den Paradoxa von heute: Während einige sich Festmahlen hingeben, haben viele andere kein Brot zum Leben", fuhr Papst Franziskus fort. "Man darf nicht in die Schluchten des mondänen Lebens und des Konsumismus abrutschen."

Der kleine Körper des Kindes in Bethlehem habe ein neues Lebensmodell entworfen, sagte das Oberhaupt von weltweit 1,3 Milliarden Katholiken mit Blick auf die Geburt Jesu, der Christen an Heiligabend gedenken. Dabei gehe es nicht um "fressen und hamstern, sondern um teilen und geben", predigte Franziskus. "Fragen wir uns: An Weihnachten, teile ich mein Brot mit dem, der keines hat?"

Segen "Urbi et Orbi" um 12 Uhr

Der aus Argentinien stammende Papst hatte als Priester Jorge Bergoglio früher in Buenos Aires häufig die Armenviertel besucht. Franziskus ist geprägt von der "Volkstheologie", der argentinischen Variante der sozialistisch geprägten "Befreiungstheologie".

Am Montagabend leitete der Papst zum sechsten Mal die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan. An diesem Dienstag (12 Uhr) richtet der 82-Jährige von der Loggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft an die Welt und spendet den feierlichen Papstsegen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis).

Derweil nahmen in Bethlehem hunderte Menschen an der traditionellen Mitternachtsmesse in der Katharinenkirche neben der Geburtskirche teil. Erzbischof Pierbattista Pizzaballa sagte in seiner Predigt, die Geburt Jesu in Bethlehem sei eine "göttliche Entscheidung" gewesen. Die Stadt und das umliegende Land dürften nicht "besessen oder besetzt" werden, sondern müssten in einen Ort des Friedens und des Teilens umgewandelt werden. An der Messe nahm auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teil.