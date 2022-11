Die Übersterblichkeit in Deutschland liegt im Oktober deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Laut Statistischem Bundesamt sterben fast 20 Prozent mehr Menschen als üblich. Covid-19 könnte eine Rolle spielen - doch noch sind die genauen Ursachen unklar.

Im Oktober 2022 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 92.954 Menschen gestorben. Das sind 19 Prozent oder 14.560 Fälle mehr für diesen Monat als im Mittel der vorangegangenen vier Jahre, teilte die Behörde bereits am Dienstag mit. In diesem Fall spricht man von einer Übersterblichkeit: Deutlich mehr Menschen versterben als in einem bestimmten Zeitraum üblich.

Zu Beginn des Monats Oktober - ab Kalenderwoche 39 - waren die Sterbefallzahlen sowie ihre Differenz zum Vergleichswert deutlich angestiegen, heißt in der Destatis-Mitteilung. Allerdings gingen beide Werte am Ende des Monats wieder zurück. Auch die Covid-19-Todesfallzahlen erreichten Mitte des Monats ein zwischenzeitliches Maximum, können die Differenz laut den Statistikern aber nur zum Teil erklären.

Allerdings war nicht nur Deutschland von erhöhten Sterbefallzahlen betroffen: In anderen europäischen Ländern zeigte sich ein ähnlicher Trend, wie aus Berechnungen des EuroMOMO-Netzwerks hervorgeht. Während in den Septemberwochen nur für wenige Länder erhöhte Sterbefallzahlen ausgewiesen wurden, betraf dies in den Oktoberwochen immer mehr Länder. Im Gegensatz zu den deutschen Nachbarländern, in denen die Übersterblichkeit eher niedrig oder moderat war, wird für Deutschland für zwei Oktoberwochen allerdings eine hohe Übersterblichkeit ausgewiesen.

Was könnten neben Covid-19 die Ursachen für die hohe Übersterblichkeit sein? Die Alterung der Bevölkerung wirke sich nur geringfügig auf den Unterschied zum Niveau der Vorjahre aus, schreibt Destatis. In welchem Ausmaß weitere Faktoren zu den erhöhten Zahlen im Oktober beigetragen haben, lasse sich derzeit nicht einschätzen. Zu dieser Frage können die später vorliegenden Ergebnisse der Todesursachenstatistik für 2022 zusätzliche Hinweise geben.