Auf der Urlaubsinsel Bali herrschen momentan schlechte Wetterbedingungen. Als ein Tourist am Diamond Beach in Seenot gerät, versuchen zwei Männer aus Deutschland und Österreich zu helfen. Doch die Strömung reißt die beiden ins offene Meer.

Einsatzkräfte auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali suchen nach zwei im Meer verschollenen Touristen aus Deutschland und Österreich. Die Männer seien am Dienstag bei hohem Wellengang an der Diamond Beach in Nusa Penida von der Strömung mitgerissen worden, als sie versucht hätten, einen anderen in Not geratenen Urlauber zu retten, sagte der Chef der örtlichen Rettungsdienste Chakra Negara. Während dieser überlebt habe, fehle von den anderen beiden Touristen jede Spur.

"Wir suchen weiter nach ihnen", betonte Negara. "Aber es regnet, es wehen starke Winde, und die Wellen sind hoch." Auf Bali herrscht gerade Regenzeit. Weitere Details zu den Vermissten wurden nicht bekannt. Die zur Provinz Bali gehörende kleine Nachbarinsel Nusa Penida ist gerade bei Tauchfans aus aller Welt beliebt.

Erst am Sonntag war ein Tourist aus Malaysia in derselben Region bei dem Versuch gestorben, eine andere Personen vor dem Ertrinken zu retten. Am Dienstag sank vor Bali ein Schnellboot mit Touristen, nachdem es von einer großen Welle erfasst wurde. Die Insassen konnten sich mit Sprüngen ins Wasser retten.

In den vergangenen Tagen hatten sich in Australien und auf den Cookinseln ebenfalls Tragödien abgespielt. In dem Inselparadies im Südpazifik starb am Dienstag eine Neuseeländerin bei dem Versuch, ihre in Not geratene Tochter aus dem Meer zu retten. Ebenfalls am Dienstag kam in Australien ein Mann ums Leben, als er seiner in eine Strömung geratenen Tochter helfen wollte. Und am Sonntag war ein Polizist südlich von Sydney gestorben, als er seinen Sohn vor dem Ertrinken retten wollte. In allen Fällen überlebten die Kinder.