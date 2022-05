Er ist größer als ein Golfball und wiegt mehr als ein Tennisball: "The Rock". Der größte jemals versteigerte weiße Diamant wechselt für knapp 18 Millionen Euro den Besitzer. Die Besonderheit liegt aber nicht im Preis.

Der größte jemals bei einer Auktion versteigerte weiße Diamant "The Rock" hat für 17,8 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Der Edelstein mit 228,31 Karat ist größer als ein Golfball und wiegt mehr als ein Tennisball. Den erhofften Rekordpreis erzielte der Edelstein bei der Versteigerung im Auktionshaus Christie's in Genf jedoch nicht.

Im Vorfeld der Auktion war "The Rock" auf 19 Millionen bis 28,4 Millionen Euro geschätzt worden. Inklusive Kommission geht er nun für 20,7 Millionen Euro an den neuen Eigentümer. Die Versteigerung im vollbesetzten Saal dauerte nur wenige Minuten. Als der Zuschlag erfolgte, fiel Applaus. Der Verkäufer hat seinen Wohnsitz in Nordamerika, wollte aber nicht namentlich genannt werden.

"Absolut symmetrisch"

"Es ist ein Diamant, der in der Form einer Birne geschnitten und wirklich außerordentlich ist", schwärmte der Chef der Schmuckabteilung von Christie's in Genf, Max Fawcett. Der Diamant sei "absolut symmetrisch". Es gebe nur eine "Handvoll" Diamanten dieser Art.

Der nunmehr gezahlte Preis ist aber kein Rekord. Der weiterhin gültige Rekord für einen ähnlichen weißen Diamanten wurde im November 2017 ebenfalls in Genf erzielt. Der damals gezahlte Preis lag bei 33 Millionen Euro, der Diamant hatte 163,41 Karat. "The Rock" ist 3,1 Zentimeter breit und 5,4 Zentimeter lang. Mit seinen 61,3 Gramm ist er schwerer als ein Tennisball. Er wurde Anfang des Jahrhunderts in einer Mine Südafrikas gefunden.

Eine Sensation war auch der Diamant "De Beers Blue", den das Auktionshaus Sotheby's in Hongkong versteigerte. Der erst letztes Jahr entdeckte 15,1-karätige blaue Diamant wurde für 57,5 Millionen Dollar an einen anonymen Käufer verkauft. Der Diamant wurde aus einem außergewöhnlichen Rohstein geschliffen und überzeugte so mit einer besonders glänzenden Optik in einem ungewöhnlichen Blau.