Das Wort "systemrelevant" wird immer wieder in Verbindung mit den Ärzten und Pflegekräften genannt, die tagtäglich in der Krise arbeiten, um das Gesundheitssystem - und das Land - am Laufen zu halten. Welche Berufe fallen eigentlich unter diesen Begriff? Aktuell ist eine solche Zuordnung für viele Menschen wichtig, die beispielsweise eine Kindernotbetreuung anfordern. Wer sein Kind aufgrund der Kita- und Schulschließungen nicht betreuen kann und selbst in einem "systemrelevanten" Beruf arbeitet, muss dies in der Corona-Viruskrise auch vorweisen können, um einen Betreuungsplatz zu erhalten.

Die Liste der systemrelevanten Berufe und Berufsgruppen wird von den Bundesländern geführt und kann variieren. Wir zeigen Ihnen hier das Beispiel von Nordrhein-Westfalen.

Ein Überblick über die Gruppen, die in der Kritischen Infrastruktur tätig sind (Quelle: Land NRW):

Energie:

Strom, Gas, Kraftstoffversorgung (inklusive Logistik)

insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze

Wasser, Entsorgung:

Hoheitliche und privatrechtliche Wasserversorgung

insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze

Ernährung, Hygiene:

Produktion, Groß-und Einzelhandel (inklusive Zulieferung, Logistik)



Informationstechnik und Telekommunikation:



insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze

Gesundheit:

insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, niedergelassener Bereich, Medizinproduktehersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, Labore

Finanz-und Wirtschaftswesen:

insbesondere Kreditversorgung der Unternehmen, Bargeldversorgung, Sozialtransfers

Personal der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (insbesondere Auszahlung des Kurzarbeitergeldes)

Transport und Verkehr:

insbesondere Betrieb für kritische Infrastrukturen, öffentlicher Personennah- und Personenfern- und Güterverkehr

Personal der Deutschen Bahn und nicht bundeseigenen Eisenbahnen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Personal zur Aufrechterhaltung des Flug- und Schiffsverkehrs



Medien:

insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko-und Krisenkommunikation

Staatliche Verwaltung:

Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Justiz, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Justizvollzug, Veterinärwesen, Lebensmittelkontrolle, Asyl- und Flüchtlingswesen einschließlich Abschiebungshaft, Verfassungsschutz, aufsichtliche Aufgaben sowie Hoch-schulen und sonstige wissenschaftlichen Einrichtungen, soweit sie für den Betrieb von sicherheitsrelevanten Einrichtungen oder unverzichtbaren Aufgaben zuständig sind

Gesetzgebung/Parlament

Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe