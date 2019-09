Unglück am Hohen Meißner

Unglück am Hohen Meißner Drei Tote bei Unfall mit Wartungsgondel

An einem Sendeturm in Nordhessen ist eine Wartungsgondel aus rund 50 Metern abgestürzt. Dabei seien drei Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei in Eschwege mit.

Dem Hessischen Rundfunk zufolge ereignete sich das Unglück am "Sender Hoher Meißner". Zu dem Vorfall soll es um 9.20 Uhr gekommen sein. Zunächst hatte es geheißen, mehrere Menschen seien eingeklemmt.

Der Turm gehört den Angaben zufolge dem Hessischen Rundfunk, die Wartungsarbeiten wurden jedoch durch eine Fremdfirma durchgeführt. Rettungskräfte sind vor Ort. Die Unglücksstelle ist für die weitere Ursachenermittlung gesperrt. Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel hat dem HR zufolge die Ermittlungen übernommen.