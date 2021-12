Ein Booster oder gar eine vierte Impfung wird laut Virologe Drosten in jedem Fall kommen. Omikron und die niedrige Impfquote sind die Gründe dafür. Für Geimpfte könnte die Pandemie zwar im kommenden Jahr vorbei sein, einige Regeln könnten aber weiter Bestand haben.

Der Berliner Virologe Christian Drosten rechnet damit, dass eine Impfung mit einem an die Omikron-Variante angepassten Wirkstoff nötig sein wird. "Ich gehe davon aus, dass jeder nochmal eine Auffrischungsimpfung mit einem Update-Impfstoff braucht", sagte er im Deutschlandfunk. Zudem werde wahrscheinlich die Inzidenz zum kommenden Winter noch einmal steigen, so dass gefährdete Personen erneut eine Auffrischungsimpfung bräuchten.

Ein Grund sei der hohe Anteil an Ungeimpften in Deutschland. "Wir haben zu viele ungeimpfte Leute in Deutschland, gerade auch über 60. Und die sind natürlich richtig in Gefahr", sagte Drosten. "Das wird in Konsequenz auch verhindern, dass wir in Deutschland in die endemische Phase eintreten können und das wird uns einen extremen gesellschaftlichen, auch wirtschaftlichen Nachteil bringen gegenüber anderen Ländern, wenn wir das nicht hinbekommen."

Für Geimpfte könne die Pandemie im kommenden Jahr vorbei sein. Falls die Impflücke aber nicht geschlossen werden könne, müssten diese wahrscheinlich weiter Rücksicht nehmen auf die Ungeimpften. Einige Maßnahmen seien dann weiter nötig. "Maske tragen in Räumen beispielsweise im nächsten Winter, das würde mich nicht wundern, wenn wir das noch machen müssen. Ich glaube aber nicht, dass wir in großer Breite dann noch diese Belastung auf die Krankenhäuser haben werden."

Auch am vorletzten Tag des Jahres blieb die Impfkampagne deutlich hinter dem Vorwochenniveau zurück. Gestern wurden nach den Angaben des RKI 471.125 Dosen verimpft, am 23. Dezember waren es rund 780.000 gewesen. Damit erreicht die Impfkampagne nach den erwartungsgemäß impfschwachen Weihnachtstagen nicht ansatzweise das Vorfeiertagsniveau, als durchschnittlich mehr als eine Million Impfungen pro Tag durchgeführt wurden.