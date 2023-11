In Halberstadt wird ein Fachwerkhaus saniert. Es steht kurz vor der Fertigstellung, da knallt es heftig. Bei der Explosion wird ein Mensch getötet, zwei weitere werden verletzt. Ursache könnte ein Gasverpuffung sein. Die Katastrophe hätte noch deutlich schlimmere Auswirkungen haben können.

Bei einer Explosion in einem unbewohnten, im Umbau befindlichen Fachwerkhaus in Halberstadt in Sachsen-Anhalt ist ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden dabei am Morgen verletzt, einer von ihnen schwer. Derzeit gehe man von einem Arbeitsunfall aus, sagte eine Polizeisprecherin.

Laut "Volksstimme" kam es nach ersten Erkenntnissen durch eine Gasverpuffung im ersten Obergeschoss zu der Explosion, teilt eine Polizeisprecherin mit. Die Explosion verursachte einen kleinen Brand, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. In dem Haus sicherten die Ermittler umfangreich Spuren. Nähere Angaben zu der getöteten Person und den Verletzten gab die Polizei nicht bekannt. Es sollten erst die Angehörigen verständigt werden.

Kindergruppe bleibt unverletzt

Das Haus gehört zu einem Vier-Seiten-Hof, an dessen Rückseite sich das Schraube-Museum für bürgerliche Wohnkultur befindet. Zum Zeitpunkt der Explosion hielt sich in den Räumlichkeiten des Museums eine Kindergruppe auf. Diese war von der Explosion allerdings nicht betroffen. Die Mädchen und Jungen werden laut "Volksstimme" von den Museumsmitarbeitern entsprechend betreut.

Der betroffene Bereich in der historischen Altstadt war nach der Explosion gegen 9.20 Uhr zunächst für den Verkehr gesperrt worden. Er wurde laut der Polizeisprecherin später wieder freigegeben. Inwieweit weitere Häuser von der Detonation beschädigt wurden und wie groß der Schaden an dem direkt betroffenen Fachwerkhaus ist, war der Polizeisprecherin zufolge bislang unklar.