Geht der Einbruch im Dresdner Grünen Gewölbe auf das Konto einer Großfamilie aus Berlin? Dies ist eine Möglichkeit, die die Ermittler prüfen. So führt einem Medienbericht die Spur eines verwendeten Spezialwerkzeugs in die Hauptstadt.

Bei den Ermittlungen zum Einbruch im Grünen Gewölbe in Dresden führt eine Spur einem Medienbericht zufolge angeblich ins Berliner Clan-Millieu. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, gehen Ermittler davon aus, dass bei dem Einbruch ein bestimmtes Spezialwerkzeug verwendet worden sei. Dazu beruft sich die Zeitung auf Polizeikreise. Bei dem Werkzeug handele es sich demnach um ein hydraulisches Hebel- und Spreizwerkzeug einer Firma aus Bayern.

Dieses sei etwa bei Einbrüchen bei der Berliner Feuerwehr entwendet worden, hieß es weiter. Zudem sei erst jüngst ein Mitglied einer bekannten Berliner Großfamilie für den Einbruch bei eben der Spezial-Firma in Bayern verurteilt worden. Der Mann ist dem Bericht zufolge ferner einer der Beschuldigten im Verfahren um den Einbruch ins Bode-Museum in der Hauptstadt, bei der eine rund 100 Kilogramm schwere Goldmünze gestohlen und vermutlich eingeschmolzen worden war.

In der Summe dieser Erkenntnisse hätten die Ermittler der Soko "Epaulette" aus der sächsischen Landeshauptstadt nun bundesweit bei den Landespolizeien angefragt, on ihnen Einbrüche bekannt seien, bei denen eben jene Werkzeuge der bayerischen Firma entwendet oder eingesetzt worden waren.

Unterdessen wurde in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Konkret fragen die Ermittler nach Fotos und Videos, die zwischen dem 1. Oktober und dem 25. November in- und außerhalb oder in der Nähe des Museums gemacht wurden.

Zwei bislang Unbekannte waren am Morgen des 25. November im Schutz der Dunkelheit über eines der vergitterten Fenster in das barocke Schatzkammermuseum eingedrungen und hatten mit einer Axt eine Vitrine im Juwelenzimmer eingeschlagen. Nach wenigen Minuten konnten sie mit Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert flüchten.

Eine 40-köpfige Sonderkommission namens "Epaulette", benannt nach einem der gestohlenen historischen Schmuckstücke, fahndet nach insgesamt vier Tätern und sucht weiter Zeugen. Es wurde eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgesetzt. Bisher gingen über 500 Hinweise ein.

Inzwischen veröffentlichte die Polizei auch ein Bild vom ersten Fluchtfahrzeug der Täter, das kurz nach dem Einbruch in einer Tiefgarage abgestellt und in Brand gesetzt worden war. Das Bild stammt aus einer Überwachungskamera. Es zeigt einen hellen Audi A6 mit dunklem Dach auf dem Weg ins Stadtzentrum.