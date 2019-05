Eltern vergessen Neugeborenes in Taxi

Es klingt wie die Szene eines Films: Eltern aus Hamburg lassen ihr Neugeborenes aus Versehen in einem Taxi zurück. Der Fahrer ist ahnungslos und bemerkt das schlafende Kind auf der Rückbank nicht. Dessen erstes großes Abenteuer endet am Flughafen.

Eltern aus Hamburg haben ihr Neugeborenes auf der Fahrt vom Krankenhaus nach Hause in einem Taxi vergessen. Kaum war das Taxi wieder losgefahren, bemerkten die Eltern, dass ihr Baby fehlte, wie die Polizei über Facebook mitteilte. Doch da war es schon zu spät. Der Vater sei bei dem Vorfall im Stadtteil Bramfeld noch hinter dem Taxi hinterhergerannt, habe es aber nicht mehr einholen können. Auch der Versuch, den Fahrer über eine Taxizentrale zu ermitteln, sei gescheitert.

Der Taxifahrer war inzwischen weitergefahren und machte dann nichts ahnend Mittagspause, wie die Polizei weiter mitteilte. Von dem Baby, das offensichtlich einen sehr tiefen Schlaf hatte, bemerkte er demnach nichts. Das Taxi hatte er den Angaben zufolge während seiner Mittagspause in einer Tiefgarage geparkt.

Anschließend fuhr er zu dem von Bramfeld mehrere Kilometer entfernten Hamburger Flughafen und nahm dort einen neuen Fahrgast auf. Erst dieser Kunde habe dann das Neugeborene in seinem Babysitz bemerkt. Der Taxifahrer verständigte daraufhin die Polizei. Kurz darauf konnten die "am Boden zerstörten Eltern" ihr Baby dann im Polizeikommissariat in Bramfeld abholen und auf direktem Wege nach Hause zu seinem einjährigen Geschwisterchen bringen.